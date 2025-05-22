Солдат спустя 40 лет вернулся в Россию из Афганистана, и его призвали наказать за измену Родине

Бывший советский военнослужащий Сергей Красноперов прилетел в Россию из Афганистана впервые за 40 лет. Мужчина в 1980-х отправился туда в составе контингента советских войск и в 1985 году попал в плен, сбежав из военной части. После окончания конфликта он остался жить в Афганистане. Сейчас мужчина вернулся в РФ и хочет остаться здесь вместе с семьей.





Российские военкоры призвали не романтизировать его возвращение и просят наказать его за измену Родине. Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев заявил, что Красноперов предатель, который воевал против своих же товарищей.





«Жил потом себе в Афганистане. И теперь, с приходом талибов* к власти, зачем-то решил вернуться», — пишет Медведев.





Журналист также обратил внимание на фрагмент интервью RT, в котором Красноперов удивился, что россиянки увеличивают губы, и сравнил их с ливерной колбасой. Медведева озадачило то, что мужчина, видимо, более расположен к афганским традициям, где распространены «детская проституция, браки с несовершеннолетними девочками» и многое другое.





Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на интервью Красноперова газете Times, где мужчина признался в продаже армейского имущества афганцам и участии в боях против советских войск. Журналист отметил, что ему доводилось общаться с афганскими перебежчиками, однако они, в отличие от Красноперова, не шли против своих.





При этом Коц выразил мнение, что произошедшее уже в прошлом и мужчина «сам себя давно наказал». Однако причин героизировать его он не видит.





Сейчас Красноперову 60 лет. В Афганистане он поменял имя, там его зовут Нурмомад. На родину мужчина вернулся, чтобы увидеться с родными, в том числе с матерью из Кургана. Женщине сейчас более 80 лет. В России у него также живет брат. У Красноперова шесть детей и два внука.





*Движение признано террористическим и запрещено в России