В Липецкой области восемь человек пострадали в результате атаки дронов

В Ельце Липецкой области после атаки беспилотников пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.





По его словам, людям оказывается необходимая медицинская помощь. Артамонов также опроверг сообщения об утечке опасных веществ после пожара.





Обломки упали в промышленной зоне, там возникло возгорание, рассказывал губернатор.





В Минобороны России отчитались, что ПВО с 20:00 мск 22 мая по утро 23 мая перехватили 112 беспилотников, в том числе 24 над Московским регионом и 22 над Крымом.





На фоне атаки дронов вводились ограничения на работу российских аэропортов. Прилет и вылет самолетов приостанавливали аэропорты в Иванове, Калуге, Костроме, Тамбове и Ярославле, а также подмосковные Домодедово, Внуково и Жуковский.