В Калининграде ФСБ задержала россиянина, по заданию Украины он готовил теракт на 9 Мая

Гражданин России по заданию украинского куратора собирался устроить взрыв на маршруте следования парадной колонны военных. Мужчину задержали силовики. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.





Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 3 статьи 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.





Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве добавили, что по совокупности преступлений ему грозит до 20 лет лишения свободы.





Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Уточняется, что задержанный россиянин 2000 года рождения.





19 мая в ФСБ сообщили о предотвращении серии нападений на сотрудников полиции в Ставропольском крае. Преступления собиралась совершить 9 мая группа несовершеннолетних.





В ведомстве указали, что «выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан РФ, приверженцев международной террористической организации».