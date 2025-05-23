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В Калининграде ФСБ задержала россиянина, по заданию Украины он готовил теракт на 9 Мая
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Мужчине грозит до 20 лет колонии undefined
Новости

В Калининграде ФСБ задержала россиянина, по заданию Украины он готовил теракт на 9 Мая

Мужчине грозит до 20 лет колонии

Гражданин России по заданию украинского куратора собирался устроить взрыв на маршруте следования парадной колонны военных. Мужчину задержали силовики. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.


Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 3 статьи 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ. 


Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве добавили, что по совокупности преступлений ему грозит до 20 лет лишения свободы. 


Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Уточняется, что задержанный россиянин 2000 года рождения. 


19 мая в ФСБ сообщили о предотвращении серии нападений на сотрудников полиции в Ставропольском крае. Преступления собиралась совершить 9 мая группа несовершеннолетних. 


В ведомстве указали, что «выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан РФ, приверженцев международной террористической организации». 

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#фсб #задержание #калининград
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