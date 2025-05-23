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В Кургане на руководителя оборонного завода напали с молотком
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Мужчина госпитализирован, злоумышленника ищут undefined
Новости

В Кургане на руководителя оборонного завода напали с молотком

Мужчина госпитализирован, злоумышленника ищут

В Кургане неизвестный совершил нападение с молотком на одного из руководителей оборонного завода «Курганприбор». Все произошло 22 мая около 19:00. 


Андрей Кондратьев возвращался домой с работы, зашел в подъезд, там на него набросился мужчина. Он несколько раз ударил его инструментом по голове и скрылся, пишет Mash.


В данный момент пострадавший находится в больнице. Нападавшего разыскивают.


Один из источников URA. ru называет пострадавшего «ключевой фигурой на заводе». Другой собеседник отметил, что Кондратьев является воспитанником промышленника и сенатора Сергея Муратова. В УМВД по Курганской области сообщили, что проводят проверку. 


«Курганприбор» производит разную продукцию, в том числе литые детали и радиочастотные кабели.

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#курган #нападение #военный завод
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