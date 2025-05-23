В Кургане на руководителя оборонного завода напали с молотком

В Кургане неизвестный совершил нападение с молотком на одного из руководителей оборонного завода «Курганприбор». Все произошло 22 мая около 19:00.





Андрей Кондратьев возвращался домой с работы, зашел в подъезд, там на него набросился мужчина. Он несколько раз ударил его инструментом по голове и скрылся, пишет Mash.





В данный момент пострадавший находится в больнице. Нападавшего разыскивают.





Один из источников URA. ru называет пострадавшего «ключевой фигурой на заводе». Другой собеседник отметил, что Кондратьев является воспитанником промышленника и сенатора Сергея Муратова. В УМВД по Курганской области сообщили, что проводят проверку.





«Курганприбор» производит разную продукцию, в том числе литые детали и радиочастотные кабели.