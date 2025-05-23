Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о крупном обмене военнопленными

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина договорились о «крупном обмене пленными». Он состоится уже скоро, подчеркнул политик. В Кремле и Минобороны пока эту информацию не комментировали.





В соцсети Truth Social американский лидер поздравил стороны, задавшись вопросом, может ли такое решение привести к более значимым последствиям.





22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000».





Договоренности по обмену были достигнуты на переговорах делегаций Москвы и Киева в Стамбуле 19 мая.