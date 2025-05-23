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Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о крупном обмене военнопленными
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Он задался вопросом, может ли это «привести к чему-то большему» undefined
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Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о крупном обмене военнопленными

Он задался вопросом, может ли это «привести к чему-то большему»

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина договорились о «крупном обмене пленными». Он состоится уже скоро, подчеркнул политик. В Кремле и Минобороны пока эту информацию не комментировали. 


В соцсети Truth Social американский лидер поздравил стороны, задавшись вопросом, может ли такое решение привести к более значимым последствиям. 


22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000». 


Договоренности по обмену были достигнуты на переговорах делегаций Москвы и Киева в Стамбуле 19 мая. 

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#украина #обмен пленными #дональд трамп #мирные переговоры
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