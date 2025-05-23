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Во Вьетнаме заблокируют Telegram
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Мессенджер используется мошенниками и торговцами наркотиков, утверждают власти undefined
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Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Мессенджер используется мошенниками и торговцами наркотиков, утверждают власти

Во Вьетнаме заблокируют мессенджер Telegram, пишет Reuters. В качестве причины блокировки называется использование мессенджера для мошенничества и торговли наркотиками.


При этом администрация Telegram отказывается предоставлять властям данные пользователей по запросу в рамках уголовных дел, отмечает агентство.


Ранее один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что к нему поступила просьба «заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов». По словам бизнесмена, он отказался это делать. Страну, которая обратилась с таким предложением, он не назвал, но прикрепил к посту эмодзи «багет».


После этого Министерство иностранных дел Франции назвало фейком данные о том, что «западноевропейская страна» попросила его «заставить замолчать» консерваторов в Румынии. Ведомство отвергло эти обвинения и призвало всех «проявить ответственность и уважение к румынской демократии».

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#блокировка #telegram #вьетнам #павел дуров
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