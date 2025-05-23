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В Орловской области разбился вертолет, экипаж погиб
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Предварительно, причиной трагедии стала техническая неисправность undefined
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В Орловской области разбился вертолет, экипаж погиб

Предварительно, причиной трагедии стала техническая неисправность

Военный вертолет Ми-8 упал в Орловской области. Экипаж погиб, это пилот и бортмеханик, пишет Telegram-канал «112».


По предварительной информации, причиной трагедии стала техническая неисправность. ЧП случилось возле поселка Нарышкино, на территории заброшенного предприятия.


Пожарные подразделения уже прибыли к месту крушения. На земле пострадавших нет, сообщили местные власти.


1 января в Воронежской области разбился военный вертолет Ми-28. После жесткой посадки вертолет загорелся, огонь полностью уничтожил воздушное судно. В результате аварии погибли два человека, оба — члены экипажа. 

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#авиакатастрофа #ми-8 #орловская область #жертвы
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