В Орловской области разбился вертолет, экипаж погиб

Военный вертолет Ми-8 упал в Орловской области. Экипаж погиб, это пилот и бортмеханик, пишет Telegram-канал «112».





По предварительной информации, причиной трагедии стала техническая неисправность. ЧП случилось возле поселка Нарышкино, на территории заброшенного предприятия.





Пожарные подразделения уже прибыли к месту крушения. На земле пострадавших нет, сообщили местные власти.





1 января в Воронежской области разбился военный вертолет Ми-28. После жесткой посадки вертолет загорелся, огонь полностью уничтожил воздушное судно. В результате аварии погибли два человека, оба — члены экипажа.