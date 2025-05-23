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Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении Евросоюза
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Такой тариф может быть применен уже с 1 июня undefined
Новости

Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении Евросоюза

Такой тариф может быть применен уже с 1 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговать с Евросоюзом (ЕС) очень сложно, и поэтому он рекомендует уже со следующего месяца ввести в отношении стран торговые пошлины в 50%. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

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Политик подчеркнул, что переговоры с Европой «ни к чему не приведут», поэтому рекомендует «прямые 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза, начиная с 1 июня 2025 года». 


Трамп отметил, что США трудно вести торговлю с ЕС из-за мощных торговых барьеров, налога на добавленную стоимость (НДС), необоснованных исков против американских компаний и других причин. Из-за этого США теряют 250 миллионов долларов ежегодно, подчеркнул президент. 


Ранее США и Китай договорились в разы снизить торговые пошлины на 90 дней. Вашингтон снизит тарифы на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10%. 


2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин различной величины против десятков стран, однако вскоре к американскому лидеру обратились представители ряда государств и тарифы были снижены, закрепившись на базовом показателе в 10%. Введенные для Китая пошлины, размер которых составил 145%, остались в силе. В ответ Пекин поднял тарифы для Вашингтона до 125%. 

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