Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении Евросоюза

Политик подчеркнул, что переговоры с Европой «ни к чему не приведут», поэтому рекомендует «прямые 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза, начиная с 1 июня 2025 года».





Трамп отметил, что США трудно вести торговлю с ЕС из-за мощных торговых барьеров, налога на добавленную стоимость (НДС), необоснованных исков против американских компаний и других причин. Из-за этого США теряют 250 миллионов долларов ежегодно, подчеркнул президент.





Ранее США и Китай договорились в разы снизить торговые пошлины на 90 дней. Вашингтон снизит тарифы на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10%.





2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин различной величины против десятков стран, однако вскоре к американскому лидеру обратились представители ряда государств и тарифы были снижены, закрепившись на базовом показателе в 10%. Введенные для Китая пошлины, размер которых составил 145%, остались в силе. В ответ Пекин поднял тарифы для Вашингтона до 125%.