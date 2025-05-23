Минюст признал иноагентом председателя правления международного «Мемориала»* Яна Рачинского. В реестр также попали писатель и сценарист Анатолий Королев, экс-секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН, историк Юрий Пивоваров.





Также в перечень внесены юрист, автор Telegram-канала USlegalnews Игорь Слабых, поэт Александр Смирнов (Дельфинов) и украинский журналист Александр Суханов.





Ранее заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что законодательство России позволяет признать иностранным агентом любого, если он работает против интересов страны.





В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о спецсчетах для иностранных агентов. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на обязательный специальный рублевый счет. Распоряжаться деньгами иноагент сможет после освобождения от этого статуса.





*Внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда.