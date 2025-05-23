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Минобороны РФ: 270 российских военных и 120 гражданских вернулись из украинского плена
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Столько же граждан получила украинская сторона undefined
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Минобороны РФ: 270 российских военных и 120 гражданских вернулись из украинского плена

Столько же граждан получила украинская сторона

270 российских военных и 120 гражданских возвращены из украинского плена, Киев получил столько же людей, сообщает Минобороны РФ.


Среди гражданских есть мирные жители Курской области. Российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии. Их доставят в РФ для лечения и реабилитации. Масштабный обмен, который инициировала Москва, планируют продолжить в ближайшие дни. 


Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил первый обмен пленными. Он рассказал, что Украина вернула 390 человек, а следующие обмены состоятся завтра и послезавтра.


Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «завершении» обмена пленными между Россией и Украиной. Журналисты из обеих стран уточнили, что обмен еще идет.

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#украина #владимир зеленский #обмен пленными #дональд трамп
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