В Челябинской области мать заказала убийство 12-летней дочери

Жительница поселка Измайловский в Челябинской области пыталась подкупить своего знакомого, чтобы он утопил в речке ее дочь из-за конфликтных отношений. Мужчина сразу же обратился в полицию. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.





Shot пишет, что мать хотела лишить дочь жизни за ее плохое поведение. Знакомый женщины должен был утопить девочку в местной реке Большая Караганка. За это мать обещала ему 10 тысяч рублей.





Мужчина спрятал школьницу у себя дома и все рассказал полиции. Сообщается, что мать девочки задержали, против нее возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к убийству малолетнего. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.