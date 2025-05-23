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В Челябинской области мать заказала убийство 12-летней дочери
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Она попросила своего знакомого утопить ребенка, за это обещала 10 тысяч рублей undefined
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В Челябинской области мать заказала убийство 12-летней дочери

Она попросила своего знакомого утопить ребенка, за это обещала 10 тысяч рублей

Жительница поселка Измайловский в Челябинской области пыталась подкупить своего знакомого, чтобы он утопил в речке ее дочь из-за конфликтных отношений. Мужчина сразу же обратился в полицию. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.


Shot пишет, что мать хотела лишить дочь жизни за ее плохое поведение. Знакомый женщины должен был утопить девочку в местной реке Большая Караганка. За это мать обещала ему 10 тысяч рублей.


Мужчина спрятал школьницу у себя дома и все рассказал полиции. Сообщается, что мать девочки задержали, против нее возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к убийству малолетнего. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Хотела облить ребенка кипятком: в Липецкой области годами игнорировали жалобы на мать-тирана

Бездействие чиновников и правоохранителей поставило под угрозу жизни четырех детей 23 мая 2025
Dailystorm - Хотела облить ребенка кипятком: в Липецкой области годами игнорировали жалобы на мать-тирана
#дети #челябинская область #родители
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