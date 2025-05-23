Пригожин выразил надежду, что виновные в нарушении мер безопасности на концерте Киркорова понесут ответственность

«Это к вопросу о том, что артисты порой идут на такие жертвы ради того, чтобы удивлять зрителя. Пошел на такие жертвы, хотел понравиться, хотел сделать! Знаете, это всегда риски. Мы тоже строим большие сцены, купола, шары, стараемся, вкладываем в это деньги», — поделился он.





Нельзя выполнять трюки с фейерверками без специальной подготовки и защитных средств, подчеркнул продюсер.





«Люди, которые там сделали это с ним, условно говоря, по мерам безопасности, конечно, должны нести за это ответственность, потому что без пропитки, без каких-то защитных средств такие вещи делать нельзя!» — убежден Пригожин.





Филипп Киркоров 25 апреля выступил в петербургском концертном зале «Октябрьский». Во время концерта за спиной артиста вспыхнули фейерверки. Судя по видеозаписям, искра попала на куртку Киркорова, у него загорелся рукав. Сам певец сказал зрителям, что обжегся, но продолжил выступление.