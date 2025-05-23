Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение детей участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении квот на бесплатное обучение в вузах для детей участников специальной военной операции. Это следует из соответствующего указа.





Согласно документу, дети лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, будут приниматься на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках отдельной квоты.





По действующему законодательству ранее такое право имели только дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.





Законопроект инициировала группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Изменения также внесли в закон «Об образовании в РФ».