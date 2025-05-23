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Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение детей участников СВО
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Законопроект инициировали депутаты «Справедливой России — За правду» undefined
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Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение детей участников СВО

Законопроект инициировали депутаты «Справедливой России — За правду»

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении квот на бесплатное обучение в вузах для детей участников специальной военной операции. Это следует из соответствующего указа. 


Согласно документу, дети лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, будут приниматься на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках отдельной квоты.


По действующему законодательству ранее такое право имели только дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. 


Законопроект инициировала группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Изменения также внесли в закон «Об образовании в РФ».

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