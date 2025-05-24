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Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь и утро перехватили 94 украинских дрона
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Атаки были отражены над шестью регионами России undefined
Новости

Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь и утро перехватили 94 украинских дрона

Атаки были отражены над шестью регионами России

Минобороны РФ сообщило о сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь и утро украинских БПЛА. Всего, по данным ведомства, было перехвачено 94 дрона. 


Из них 64 — над Белгородской, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой, по одному БПЛА — над Воронежской и Тульской областями, уточнили в ведомстве. 


Об уничтоженных дронах отчитались и главы регионов. Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области — по предварительным данным, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. За день до этого город также атаковали БПЛА, тогда восемь человек получили ранения. 


Также в одном из районов Воронежской области ночью обнаружен и уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Гусев.

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