Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь и утро перехватили 94 украинских дрона

Минобороны РФ сообщило о сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь и утро украинских БПЛА. Всего, по данным ведомства, было перехвачено 94 дрона.





Из них 64 — над Белгородской, 24 — над Брянской, по два — над Курской и Липецкой, по одному БПЛА — над Воронежской и Тульской областями, уточнили в ведомстве.





Об уничтоженных дронах отчитались и главы регионов. Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области — по предварительным данным, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. За день до этого город также атаковали БПЛА, тогда восемь человек получили ранения.





Также в одном из районов Воронежской области ночью обнаружен и уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Гусев.