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В Тульской области из-за атаки дронов повреждены газопровод и частные дома
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По информации губернатора, пострадали три человека undefined
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В Тульской области из-за атаки дронов повреждены газопровод и частные дома

По информации губернатора, пострадали три человека

В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод с газом на предприятии в городе Новомосковске Тульской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Возгорание уже ликвидировано. 


В Кимовском районе при падении обломков украинского беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет, отметил глава региона. 


По данным Минобороны России, в небе над Тульской областью сбит один дрон. Прилеты были и в Липецкой области: БПЛА упали в промышленной зоне Ельца, жертв нет. 


Всего за ночь над российской территорией уничтожили 94 БПЛА, сообщили ранее в Минобороны РФ.

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#тульская область #беспилотник #повреждения
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