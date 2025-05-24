В Тульской области из-за атаки дронов повреждены газопровод и частные дома

В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод с газом на предприятии в городе Новомосковске Тульской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Возгорание уже ликвидировано.





В Кимовском районе при падении обломков украинского беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет, отметил глава региона.





По данным Минобороны России, в небе над Тульской областью сбит один дрон. Прилеты были и в Липецкой области: БПЛА упали в промышленной зоне Ельца, жертв нет.





Всего за ночь над российской территорией уничтожили 94 БПЛА, сообщили ранее в Минобороны РФ.