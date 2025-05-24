В Подмосковье взорвался автобус, перевозивший школьников

Школьный автобус взорвался в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.





Инцидент произошел в селе Полурядинки. Автобус привез детей на выступление в местную среднюю школу.





Сообщается, что перед взрывом дети «должны были вернуться в автомобиль», но, к счастью, «на момент инцидента людей в транспорте не было».





По словам очевидцев, в районе места происшествия раздались 10 сильных хлопков. Автобус оцеплен сотрудниками силовых структур.





Никаких официальных комментариев от представителей местной власти или правоохранителей пока не поступало.