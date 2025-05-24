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В Подмосковье взорвался автобус, перевозивший школьников
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По предварительным данным, детей в транспорте не было undefined
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В Подмосковье взорвался автобус, перевозивший школьников

По предварительным данным, детей в транспорте не было

Школьный автобус взорвался в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.


Инцидент произошел в селе Полурядинки. Автобус привез детей на выступление в местную среднюю школу. 


Сообщается, что перед взрывом дети «должны были вернуться в автомобиль», но, к счастью, «на момент инцидента людей в транспорте не было». 


По словам очевидцев, в районе места происшествия раздались 10 сильных хлопков. Автобус оцеплен сотрудниками силовых структур. 


Никаких официальных комментариев от представителей местной власти или правоохранителей пока не поступало. 

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#подмосковье #взрыв #школьники
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