Путин поручил увеличить пособия по беременности для студенток

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение пособия по беременности студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума региона, следует из перечня поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в России 20 декабря 2024 года.





Речь идет о тех, кто учится в колледжах, техникумах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Соответствующие решения должны быть приняты до 15 апреля.





Также глава государства поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, президентом поручено проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости и представить предложения об изменениях в законодательство.





Планируется также до 31 июля проанализировать эффективность мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это касается информации, содержащейся в аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных играх.