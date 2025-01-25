Специалисты откачали мазут из кормовой части «Волгонефти-239»

Морспасслужба раньше запланированного срока завершила откачку мазута из находящегося на мели у мыса Панагия танкера «Волгонефть-239», сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на вице-премьера Виталия Савельева.





Отмечается, что из кормовой части танкера было откачано около 1,5 тысячи тонн мазута. Нефтепродукты загрузили в 20 железнодорожных цистерн.





Савельев заявил, что сейчас идет подготовка проекта утилизации кормовой части судна как затонувшего имущества. По словам вице-премьера, работы по разделке затонувшего танкера и его подъему из воды будут полностью завершены к концу марта.





Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. Суммарно оба танкера перевозили более девяти тысяч тонн мазута. По данным Минтранса, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.





Из трещины в корме «Волгонефти-239» 10 января произошел новый выброс мазута. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность загрязнения составила порядка 300 метров.