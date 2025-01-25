«Путешествие в Рождество»: иммерсивные спектакли в парке «Москино»

Кругом огни, музыка. Отдельным волшебством был каток. Идем дальше и замечаем огромную тюбинговую горку со спусками длиной 68 и 48 метров. В парке сказок была проложена лыжная трасса, которая подходила как для неспешных прогулок, так и для спортивного катания.





Гостей ждали десятки интересных мероприятий — от иммерсивных спектаклей до концертов и встреч с известными актерами, музыкантами, режиссерами и художниками. А дети участвовали во всевозможных мастер-классах.





В одном из павильонов разливают горячий чай. Он особенный, столичный. А к чаю можно взять ароматные пончики или московские плюшки с сахаром или корицей.





Что еще предлагали гостям фестиваля «Путешествие в Рождество»? Узнать можно на официальном сайте.