«Путешествие в Рождество»: иммерсивные спектакли в парке «Москино»

В столице завершился фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходил с 14 декабря по 12 января в рамках проекта «Зима в Москве». Он охватил более 30 площадок, но локация в парке «Москино» в Красной Пахре была особенной, потому что предназначалась для настоящих натурных съемок!
Кругом огни, музыка. Отдельным волшебством был каток. Идем дальше и замечаем огромную тюбинговую горку со спусками длиной 68 и 48 метров. В парке сказок была проложена лыжная трасса, которая подходила как для неспешных прогулок, так и для спортивного катания.
Гостей ждали десятки интересных мероприятий — от иммерсивных спектаклей до концертов и встреч с известными актерами, музыкантами, режиссерами и художниками. А дети участвовали во всевозможных мастер-классах.
В одном из павильонов разливают горячий чай. Он особенный, столичный. А к чаю можно взять ароматные пончики или московские плюшки с сахаром или корицей.
Что еще предлагали гостям фестиваля «Путешествие в Рождество»? Узнать можно на официальном сайте.