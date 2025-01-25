NBC: Мексика отказалась принимать рейс из США с нелегалами

Мексика отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, временно сорвав планы администрации президента США Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов, сообщает телеканал NBC News.





По его данным, два американских самолета, направлявшихся в Гватемалу, перевозили около 80 депортируемых мигрантов каждый. Третий рейс, планировавшийся в Мексику, так и не вылетел. Причины отказа принять самолет со стороны Мексики пока не известны.





Правительство Мексики заявило, что выступает против односторонних мер США. В том числе это касается возобновления политики «Оставайся в Мексике», согласно которой мигранты должны ожидать рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища в Соединенных Штатах.





Ранее Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. По словам американского лидера, это позволит направить на южную границу войска, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» нелегальных мигрантов в страну.