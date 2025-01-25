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Госсекретарь США приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней
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Военное финансирование Израиля и Египта продолжится undefined
Новости

Госсекретарь США приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней

Военное финансирование Израиля и Египта продолжится

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов зарубежной помощи на 90 дней, сообщает газета Politico.


По данным газеты, документ направлен во все дипломатические и консульские учреждения США и предписывает всем сотрудникам Госдепартамента издать распоряжение «о прекращении работы» почти по всем «существующим грантам на иностранную помощь». 


Как указывает издание, распоряжение вступает в силу немедленно. Однако документ оставляет «возможность для интерпретации» и «предусматривает некоторые исключения», отмечает газета.


В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. Источники газеты сообщили, что, вероятно, помощь Украине, Иордании и острову Тайвань будет приостановлена.


Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США на развитие другим странам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка соответствия зарубежной помощи политическим целям новой администрации Соединенных Штатов.

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#сша #госдепартамент #военная помощь
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