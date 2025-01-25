Госсекретарь США приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов зарубежной помощи на 90 дней, сообщает газета Politico.





По данным газеты, документ направлен во все дипломатические и консульские учреждения США и предписывает всем сотрудникам Госдепартамента издать распоряжение «о прекращении работы» почти по всем «существующим грантам на иностранную помощь».





Как указывает издание, распоряжение вступает в силу немедленно. Однако документ оставляет «возможность для интерпретации» и «предусматривает некоторые исключения», отмечает газета.





В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. Источники газеты сообщили, что, вероятно, помощь Украине, Иордании и острову Тайвань будет приостановлена.





Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США на развитие другим странам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка соответствия зарубежной помощи политическим целям новой администрации Соединенных Штатов.