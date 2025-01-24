Министр экологии России Козлов заявил, что все пляжи Анапы должны быть очищены к ближайшему летнему сезону

Пляжные территории Анапы приведут в нормативное состояние к ближайшему лету. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.





«К этому лету пляж Анапы должен соответствовать нормативам. Мазута на пляже быть не должно», — сказал глава ведомства.





Он отметил, что для этого загрязненный грунт вывозят на временную площадку, на пляжах также проведут работы с использованием новых технологических решений. По словам Козлова, параллельно готовят проектно-сметную документацию, которая должна в будущем улучшить состояние пляжей.





По состоянию на утро 23 января с побережья Краснодарского края вывезено более 171 тысячи тонн песка, следует из сообщений МЧС России в Telegram-канале. Загрязненный грунт вывозят на площадку временного хранения на хуторе Воскресенский. На месте сбора приступили к просеиванию песка с помощью вибрационной установки. Выбросы мазута также имеются на берегу Азовского моря, сообщили власти Краснодарского края. За последние сутки там собрали 130 килограмм загрязненной почвы.





Экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Корабли перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, сообщили экстренные службы. Топливо вылилось в море.





Через два дня после аварии, 17 декабря, нефтепродукты начало выносить на берег Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для ликвидации последствий катастрофы к местам выбросов направили сотрудников МЧС России и волонтеров.