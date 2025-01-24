Путин рассказал, что Москва выполнила все обязательства по созданию кластера МГУ

Президент России Владимир Путин признал, что с созданием кластера МГУ и ремонтом вуза не все так гладко. Следуют четкому графику только власти Москвы.





«Свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы, которое построило флагманский кластер «Ломоносов», сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории», — сказал президент РФ.





Решение о том, что надо завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к 270-летию МГУ, приняли еще в 2020-м. Однако «не все намеченные планы удалось выполнить».





Глава государства поздравил вуз с юбилеем и отметил, что гуманитарные факультета МГУ имени Ломоносова играют центральную роль в укреплении ценностного суверенитета России, помогают сохранять национальную идентичность и беречь историческую правду.