В США предложили изменить Конституцию, чтобы Трамп мог пойти на третий президентский срок

Конституцию США предложили переписать «под Трампа» — изменить 22-ю поправку к документу, чтобы политик смог пойти на третий президентский срок в 2028 году. Об этом пишет газета The Hill.





Сейчас быть президентом США можно только два срока — независимо от того, подряд они идут или с перерывом. Республиканец Энди Оглс призвал разрешить тем главам государства, кто пришел на второй срок с перерывом после первого, баллотироваться и на третий.





«Крайне важно, чтобы мы предоставили президенту Трампу все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса, выбранного администрацией [его предшественника Джо] Байдена», — говорится в заявлении Оглса.





Идею поддерживают не все. Член палаты представителей Стивен Коэн отметил, что «двух сроков достаточно, чтобы любая страна погрузилась в хаос».





Законодатель Бекка Балинт напомнила, что против Оглса возможно расследование по подозрению в мошенничестве при финансировании его предвыборной кампании и он всего лишь отвлекает всеобщее внимание.





20 января состоялась инаугурация Трампа после его второй победы на выборах президента. Политик и бизнесмен также возглавлял США с 2017-го по 2021 год.