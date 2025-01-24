Новости
Новости 18+
St
В США предложили изменить Конституцию, чтобы Трамп мог пойти на третий президентский срок
18+
Автор инициативы указал, что для этого нужно пересмотреть 22-ю поправку к Основному закону страны undefined
Новости

В США предложили изменить Конституцию, чтобы Трамп мог пойти на третий президентский срок

Автор инициативы указал, что для этого нужно пересмотреть 22-ю поправку к Основному закону страны

Конституцию США предложили переписать «под Трампа» — изменить 22-ю поправку к документу, чтобы политик смог пойти на третий президентский срок в 2028 году. Об этом пишет газета The Hill. 


Сейчас быть президентом США можно только два срока — независимо от того, подряд они идут или с перерывом. Республиканец Энди Оглс призвал разрешить тем главам государства, кто пришел на второй срок с перерывом после первого, баллотироваться и на третий. 


«Крайне важно, чтобы мы предоставили президенту Трампу все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса, выбранного администрацией [его предшественника Джо] Байдена», — говорится в заявлении Оглса.


Идею поддерживают не все. Член палаты представителей Стивен Коэн отметил, что «двух сроков достаточно, чтобы любая страна погрузилась в хаос». 


Законодатель Бекка Балинт напомнила, что против Оглса возможно расследование по подозрению в мошенничестве при финансировании его предвыборной кампании и он всего лишь отвлекает всеобщее внимание.


20 января состоялась инаугурация Трампа после его второй победы на выборах президента. Политик и бизнесмен также возглавлял США с 2017-го по 2021 год.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#конституция #дональд трамп #президент сша #джо байден
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...