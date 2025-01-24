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Путин: СВО бы не началась, если бы в 2020-м у Трампа «не украли победу»
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Чтобы переговоры с Зеленским состоялись, на него должны повлиять его спонсоры, считает российский лидер undefined
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Путин: СВО бы не началась, если бы в 2020-м у Трампа «не украли победу»

Чтобы переговоры с Зеленским состоялись, на него должны повлиять его спонсоры, считает российский лидер

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал заявления Дональда Трампа по украинскому кризису, которые тот сделал после вступления в должность лидера США. Глава государства заявил: он уверен, что если бы у Трампа в 2020 году «не украли победу», СВО не началась бы.


Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контактов с Трампом. У президентов России и Штатов всегда были деловые, прагматические и в то же время доверительные отношения, добавил Путин. 


Он подчеркнул, что Россия видит заявления Трампа о готовности к диалогу и открыта к нему. По словам Путина, говорить о переговорах с Киевом, пока тот не отменит запрет на переговоры с Москвой, невозможно.


«Спонсоры киевского режима должны на него повлиять», — указал президент. 


Путин добавил, что антироссийские санкции, введенные Трампом в его первый срок, вряд ли отвечали интересам США.


47-й президент США Дональд Трамп вступил в должность на свой второй срок. До этого он управлял страной с 2017-го по 2021 год.

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