Путин: СВО бы не началась, если бы в 2020-м у Трампа «не украли победу»

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал заявления Дональда Трампа по украинскому кризису, которые тот сделал после вступления в должность лидера США. Глава государства заявил: он уверен, что если бы у Трампа в 2020 году «не украли победу», СВО не началась бы.





Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контактов с Трампом. У президентов России и Штатов всегда были деловые, прагматические и в то же время доверительные отношения, добавил Путин.





Он подчеркнул, что Россия видит заявления Трампа о готовности к диалогу и открыта к нему. По словам Путина, говорить о переговорах с Киевом, пока тот не отменит запрет на переговоры с Москвой, невозможно.





«Спонсоры киевского режима должны на него повлиять», — указал президент.





Путин добавил, что антироссийские санкции, введенные Трампом в его первый срок, вряд ли отвечали интересам США.





47-й президент США Дональд Трамп вступил в должность на свой второй срок. До этого он управлял страной с 2017-го по 2021 год.