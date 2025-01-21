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США приостанавливают выделение помощи на развитие другим странам
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Власти проверят, соответствует ли помощь политике новой администрации Фото: Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CN
Новости

США приостанавливают выделение помощи на развитие другим странам

Власти проверят, соответствует ли помощь политике новой администрации

Фото: Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CN

Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США на развитие другим странам на 90 дней, передает агентство Reuters.


Власти проведут проверку для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации, и насколько эта помощь эффективна.


Трамп отметил, что в рамках политики Соединенных Штатов помощь зарубежным странам больше не должна выделяться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике президента США.


Пока не ясно, насколько масштабным будет этот указ и какие программы, страны, неправительственные и международные организации будут им затронуты, уточняет агентство.


Издание AP отмечает, что иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, за исключением особых случаев, таких как поддержка Украины. Среди других крупных получателей помощи США издание называет Израиль, Египет и Иорданию.

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#сша #помощь #дональд трамп
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