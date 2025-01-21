США приостанавливают выделение помощи на развитие другим странам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США на развитие другим странам на 90 дней, передает агентство Reuters.





Власти проведут проверку для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации, и насколько эта помощь эффективна.





Трамп отметил, что в рамках политики Соединенных Штатов помощь зарубежным странам больше не должна выделяться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике президента США.





Пока не ясно, насколько масштабным будет этот указ и какие программы, страны, неправительственные и международные организации будут им затронуты, уточняет агентство.





Издание AP отмечает, что иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, за исключением особых случаев, таких как поддержка Украины. Среди других крупных получателей помощи США издание называет Израиль, Египет и Иорданию.