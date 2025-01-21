10 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

При пожаре на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу в Турции погибли не менее 10 человек, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на министра МВД страны Али Ерликая.





Еще 32 человека получили травмы. Ранее СМИ сообщали о трех погибших и 11 пострадавших в этом пожаре. О погибших или пострадавших россиянах сведений нет, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Турции.





Огонь вспыхнул в 12-этажном деревянном отеле и быстро охватил все здание, отмечает телеканал. Спасатели эвакуировали отдыхающих, их разместили в четырех гостиницах курорта. Уточняется, что пожарные продолжают тушение.





Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что причину пожара пока не выяснили, пишет «Интерфакс». Он отметил, что возгорание началось на этаже, где расположен ресторан. На момент пожара в отеле проживали 234 постояльца, добавил губернатор. Власти начали расследование.