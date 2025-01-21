Трамп заявил, что у него есть еще «полдня» для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое обещание завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность, заявив, что у него еще есть полдня. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.





Трамп также рассказал, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что встреча может пройти очень скоро, однако дату не уточнил.





Президент США отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет заключить сделку, но Трамп не уверен, хочет ли этого Путин. На вопрос о том, сколько времени понадобится, чтобы завершить украинский конфликт, президент США ответил, что выяснить это можно после разговора с Путиным.





Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Трамп в первые часы пребывания в должности подписал ряд документов, среди которых решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату, отмена 78 решений, принятых за время президентства Джо Байдена и помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года.