Дональд Трамп дал клятву президента США и официально вступил в должность

Дональд Трамп зачитал клятву и вступил в должность президента США. Также присягу принес вице-президент Джей Ди Вэнс. Инаугурация нового американского лидера проходит прямо сейчас в Капитолии.
Перед церемонией президент США с женой Меланией посетили Белый дом, где прошло чаепитие с Джо и Джилл Байден.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что «золотой век» Америки начинается прямо сейчас, и что он будет ставить интересы страны «прежде всего». Он указал, что с этого дня США будут «самой уважаемой во всем мире». «Наш суверенитет вернется к нам, наша безопасность будет восстановлена, упадок Америки с этого момента прекращается», — сказал Трамп.
Политик подчеркнул, что в ходе первого покушения «был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой». Президент также запустил кампанию по сбору средств для поддержки своей администрации.
Трамп объявил, что в первый же день пребывания у власти утвердит ряд указов «исторического характера». Кроме того, он анонсировал введение режима ЧС и отправку войск на границу США с Мексикой, чтобы остановить «вторжение» нелегальных мигрантов. Американский лидер объявил, что США признают наркокартели террористическими организациями.
Президент заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов.
Он также пообещал вернуть в США свободу слова и заявил, что издаст указ о прекращении государственной цензуры. По его словам, с сегодняшнего дня в стране признается только два гендера: мужской и женский.
Политик заявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки, гору Денали — в Мак-Кинли, а также вернут Панамский канал.
Трамп сообщил о намерении построить «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», но отметил, что военный успех США отныне будет измеряться «не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать».
Кроме того, Трамп пообещал развивать космическую программу. Он заявил, что американцы установят свой флаг на Марсе.