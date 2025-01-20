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Дональд Трамп дал клятву президента США и официально вступил в должность
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Он стал 47-м главой государства undefined
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Дональд Трамп дал клятву президента США и официально вступил в должность

Он стал 47-м главой государства

Дональд Трамп зачитал клятву и вступил в должность президента США. Также присягу принес вице-президент Джей Ди Вэнс. Инаугурация нового американского лидера проходит прямо сейчас в Капитолии. 

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Перед церемонией президент США с женой Меланией посетили Белый дом, где прошло чаепитие с Джо и Джилл Байден.


Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что «золотой век» Америки начинается прямо сейчас, и что он будет ставить интересы страны «прежде всего». Он указал, что с этого дня США будут «самой уважаемой во всем мире». «Наш суверенитет вернется к нам, наша безопасность будет восстановлена, упадок Америки с этого момента прекращается», — сказал Трамп.


Политик подчеркнул, что в ходе первого покушения «был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой». Президент также запустил кампанию по сбору средств для поддержки своей администрации.

Трамп объявил, что в первый же день пребывания у власти утвердит ряд указов «исторического характера». Кроме того, он анонсировал введение режима ЧС и отправку войск на границу США с Мексикой, чтобы остановить «вторжение» нелегальных мигрантов. Американский лидер объявил, что США признают наркокартели террористическими организациями. 


Президент заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов. 


Он также пообещал вернуть в США свободу слова и заявил, что издаст указ о прекращении государственной цензуры. По его словам, с сегодняшнего дня в стране признается только два гендера: мужской и женский. 


Политик заявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки, гору Денали — в Мак-Кинли, а также вернут Панамский канал. 


Трамп сообщил о намерении построить «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», но отметил, что военный успех США отныне будет измеряться «не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать». 


Кроме того, Трамп пообещал развивать космическую программу. Он заявил, что американцы установят свой флаг на Марсе.

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