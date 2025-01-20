Дональд Трамп дал клятву президента США и официально вступил в должность

Трамп объявил, что в первый же день пребывания у власти утвердит ряд указов «исторического характера». Кроме того, он анонсировал введение режима ЧС и отправку войск на границу США с Мексикой, чтобы остановить «вторжение» нелегальных мигрантов. Американский лидер объявил, что США признают наркокартели террористическими организациями.





Президент заявил, что объявит режим чрезвычайного положения в США в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов.





Он также пообещал вернуть в США свободу слова и заявил, что издаст указ о прекращении государственной цензуры. По его словам, с сегодняшнего дня в стране признается только два гендера: мужской и женский.





Политик заявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки, гору Денали — в Мак-Кинли, а также вернут Панамский канал.





Трамп сообщил о намерении построить «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир», но отметил, что военный успех США отныне будет измеряться «не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать».





Кроме того, Трамп пообещал развивать космическую программу. Он заявил, что американцы установят свой флаг на Марсе.