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На Украине задержали трех генералов за провал обороны Харьковской области
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Им грозит до 10 лет тюрьмы undefined
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На Украине задержали трех генералов за провал обороны Харьковской области

Им грозит до 10 лет тюрьмы

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров. 


По информации ведомств, на них лежит ответственность «за неудачную оборону» Харьковской области в мае 2024 года. 


Следователи указали, что генералы не подготовили оборону приграничных районов «и потеряли управление боем во время повторного наступления» российской стороны. По версии СБУ, задержанные «нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей» и «не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления».


По данным украинских СМИ, задержанные — Юрий Галушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин. Уголовные дела в отношении них заведены за небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения и организацию самовольного ухода с поля боя. 


Сообщается, что задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы. 

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#украина #задержание #генералы
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