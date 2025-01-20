«Не обыск, а следственные действия. Не сосульки, а снег»: в администрации Василеостровского района Петербурга рассказали о визите СК

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга написала на своей странице во «ВКонтакте», что новости об обысках у них из-за падения сосулек с домов — фейк. Но вскоре в здание реально пришли силовики, о чем в комментариях к посту сообщил аккаунт Следственного комитета. Позднее в администрации сообщили Daily Storm, что это был не обыск, а следственные действия.





«На тот момент, когда мы писали, что данное утверждение не соответствует действительности, оно действительно не соответствовало. Уже потом пришли представители СК, и я бы не назвала это обыском. Это просто были следственные действия. То есть они задали вопросы, получили ответы, копии документов. Вот, собственно, все. Так что мы за свои слова отвечаем», — заявила представитель администрации.





Она подчеркнула, что, по сути, обысков не было и правоохранители просто зашли в зал заседаний и задали вопросы. «Никому руки не заламывали. Интеллигентное общение», — добавила собеседница.