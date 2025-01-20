Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу

Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ. Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, сказал он.





Путин отметил, что в Кремле видят «заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией».





По его словам, в Кремле также слышат заявления Трампа о необходимости не допустить третьей мировой войны.