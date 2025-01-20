Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу

Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ. Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, сказал он.
Путин отметил, что в Кремле видят «заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией».
По его словам, в Кремле также слышат заявления Трампа о необходимости не допустить третьей мировой войны.
Путин отметил: РФ рассчитывает, что диалог с США будет равноправным и взаимоуважительным. Власти России готовы обсуждать с Вашингтоном укрепление стратегической стабильности и безопасности, добавил он.
Целью украинского урегулирования должна быть не краткая передышка, а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», указал Путин.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил своей команде устроить ему телефонный звонок с президентом Путиным в первые дни после своей инаугурации.