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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу
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Глава государства подчеркнул: в Кремле слышат заявления о необходимости не допустить третьей мировой войны undefined
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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу

Глава государства подчеркнул: в Кремле слышат заявления о необходимости не допустить третьей мировой войны

Россия поздравляет Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ. Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, сказал он.


Путин отметил, что в Кремле видят «заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией». 


По его словам, в Кремле также слышат заявления Трампа о необходимости не допустить третьей мировой войны.

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Путин отметил: РФ рассчитывает, что диалог с США будет равноправным и взаимоуважительным. Власти России готовы обсуждать с Вашингтоном укрепление стратегической стабильности и безопасности, добавил он. 


Целью украинского урегулирования должна быть не краткая передышка, а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», указал Путин. 


Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил своей команде устроить ему телефонный звонок с президентом Путиным в первые дни после своей инаугурации.

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