Куценко принес соболезнования родным девушки, чей труп нашли в «Запорожце» актера

Гоша Куценко, после того как ему сообщили об инциденте с его раритетным «Запорожцем», записал видеообращение. Сам актер сейчас находится на Ставрополье, где снимается в новом проекте.





Куценко выразил слова соболезнования родственникам погибшей, тело которой нашли в его автомобиле.





По данным СМИ, подозреваемый в убийстве жил в заброшенном «Запорожце» актера около недели. Со своей жертвой, предположительно, познакомился на Киевском вокзале. Женщина не имела определенного места жительства.





Daily Storm узнал, что в последний раз Гоша Куценко мог ездить на этом автомобиле еще в 2023 году. Тогда водитель был оштрафован за управление транспортом без ремня безопасности.