Новости
Новости 18+
St
Куценко принес соболезнования родным девушки, чей труп нашли в «Запорожце» актера
18+
Раритетный автомобиль был припаркован на Кутузовском проспекте undefined
Новости

Куценко принес соболезнования родным девушки, чей труп нашли в «Запорожце» актера

Раритетный автомобиль был припаркован на Кутузовском проспекте

Гоша Куценко, после того как ему сообщили об инциденте с его раритетным «Запорожцем», записал видеообращение. Сам актер сейчас находится на Ставрополье, где снимается в новом проекте.


Куценко выразил слова соболезнования родственникам погибшей, тело которой нашли в его автомобиле. 


По данным СМИ, подозреваемый в убийстве жил в заброшенном «Запорожце» актера около недели. Со своей жертвой, предположительно, познакомился на Киевском вокзале. Женщина не имела определенного места жительства. 


Daily Storm узнал, что в последний раз Гоша Куценко мог ездить на этом автомобиле еще в 2023 году. Тогда водитель был оштрафован за управление транспортом без ремня безопасности. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#убийство #гоша куценко #автомобиль
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...