Гоша Куценко в 2023 году в последний раз мог ездить на «Запорожце», в котором было найдено тело женщины

В последний раз Гоша Куценко мог ездить на «Запорожце», в котором нашли труп, еще в 2023 году. Как выяснил Daily Storm, тогда шофер получил штраф за езду без ремня. Официально же автомобиль актер оформил на себя в 2019-м и до сих пор им владеет.





Подозреваемого уже допросили следователи. 30-летний безработный из Татарстана Альберт Абдуллин даже не пытался скрыться, его взяли прямо в машине.





По данным СК, в ночь на 19 января пьяный мужчина несколько раз ударил знакомую ножом на улице, а потом спрятал ее тело в припаркованный «Запорожец».





Преступление он совершил в алкогольном опьянении. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство».