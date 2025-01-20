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Гоша Куценко в 2023 году в последний раз мог ездить на «Запорожце», в котором было найдено тело женщины
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Тогда водитель был оштрафован за непристегнутый ремень undefined
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Гоша Куценко в 2023 году в последний раз мог ездить на «Запорожце», в котором было найдено тело женщины

Тогда водитель был оштрафован за непристегнутый ремень

В последний раз Гоша Куценко мог ездить на «Запорожце», в котором нашли труп, еще в 2023 году. Как выяснил Daily Storm, тогда шофер получил штраф за езду без ремня. Официально же автомобиль актер оформил на себя в 2019-м и до сих пор им владеет. 


Подозреваемого уже допросили следователи. 30-летний безработный из Татарстана Альберт Абдуллин даже не пытался скрыться, его взяли прямо в машине.


По данным СК, в ночь на 19 января пьяный мужчина несколько раз ударил знакомую ножом на улице, а потом спрятал ее тело в припаркованный «Запорожец». 


Преступление он совершил в алкогольном опьянении. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство».

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#убийство #автомобилисты #гоша куценко
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