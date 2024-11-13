Ведущий Fox News, внук сбежавшего в США кубинца и один из богатейших людей мира: кого в команду взял Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп определился с рядом кандидатов на пост глав министерств и ведомств. Кандидатов в руководители правительственных учреждений должен будет утвердить Сенат. Рассказываем, кого выбрал республиканец, по сообщениям американских СМИ.
Отставной офицер спецназа
Трамп предложил члена Палаты представителей от Флориды, республиканца Майка Уолтца на пост советника президента по нацбезопасности. Именно в этом штате находится частная резиденция Дональда Трампа, в которой он проживает вместе с семьей.
Уолтцу 50 лет, он давний сторонник Трампа, офицер спецназа в отставке и ветеран войны в Афганистане. Политик критикует помощь Украине со стороны США. В 2023 году он даже написал статью для Fox News «Эпоха пустых чеков для Украины от Конгресса закончилась».
Уолтц поддерживает желание избранного президента США о скорейшем окончании конфликта на Украине. «Он [Трамп] очень сосредоточен на прекращении [конфликта на Украине], а не на его продолжении и на разработке стратегии, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. Я думаю, что совершенно разумно, что это придет к какому-то дипломатическому урегулированию», — цитирует Майка Уолтца National Public Radio.
А нашу страну политик называет так: «Россия по сути является заправочной станцией с ядерным оружием». Он отмечает, что РФ сейчас продает больше нефти и газа, чем до начала СВО.
Внук сбежавшего в США кубинца
На пост госсекретаря США Трамп предлагает 53-летнего сенатора от той же Флориды, еще одного республиканца Марко Рубио.
Политик может стать первым латиноамериканцем на этом посту. Дед Марко Рубио сбежал с Кубы в 1962 году, внук выступает против нормализации американо-кубинских отношений.
В апреле 2024 года сенатор голосовал против выделения помощи в 95 миллиардов долларов Украине. Он призывал Украину прекратить конфликт с Россией, даже если РФ «сохранит за собой часть украинской территории».
«Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что [конфликт] на Украине закончится путем переговоров», — считает Рубио.
Телеведущий Fox News
Главой Минобороны Трамп хочет назначить 44-летнего телеведущего Fox News Пита Хегсета. У него военное прошлое — Хегсет ветеран Нацгвардии США, он служил в Афганистане, Ираке и на базе Гуантанамо на Кубе.
Дональд Трамп охарактеризовал кандидата так: «Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом во главе [Минобороны США] враги Америки будут предупреждены — наши Вооруженные силы снова станут великими и Америка никогда не отступит».
Избранный президент отметил, что роль в выборе кандидатуры Хегсета сыграла в том числе его книга «Война против наших воинов». «В книге рассказывается о предательстве левыми наших воинов и о том, как мы должны вернуть нашей армии меритократию, смертоносность, подотчетность и превосходство», — пояснил республиканец.
Сам Хегсет заявлял, что американские СМИ как никто другой постарались больше всех для российской пропаганды. «Владимир Путин никак не выходит из головы у наших СМИ, американских СМИ. Нет, ни одно живое существо, ни одна организация не сделали больше для распространения российской пропаганды и поддержки лидера Владимира Путина, чем наши собственные СМИ», — цитировал в 2022 году телеведущего портал Newsweek.
В том же году ведущий Fox News говорил, что происходящее на Украине очень важно, но меркнет «по сравнению с преступностью, которую он видит на своих улицах, с вызовами, которые он видит в американской культуре и с инфляцией, которую он видит в своем кошельке».
«Обеспечит мир с помощью силы»
На пост директора Центрального разведывательного управления Дональд Трамп выдвинул бывшего главу Нацразведки США, 59-летнего республиканца Джона Рэтклиффа.
Трамп выразил надежду, что Рэтклифф станет первым политиком в истории США, который занимал обе высшие должности в разведке страны. По словам избранного президента, Джон Рэтклифф будет обеспечивать «мир с помощью силы», он «всегда был борцом за правду и честность с американским народом».
С 2015-го по 2020 год Рэтклифф был конгрессменом от Техаса. Будучи в этой должности, он помогал проводить расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера и неоднократно критиковал расследование о якобы имевшем место участии России в предвыборной кампании Трампа в 2016 году.
В 2023 году Рэтклифф обвинил президента Байдена в пропаганде «социального обеспечения украинских пенсий и поддержки украинского народа».
Экс-глава нацразведки критиковал политику Джо Байдена, называя ее так: «Украина прежде всего, Огайо — в последнюю очередь». Рэтклифф имел в виду, что власти США уделяют мало внимания разрешению ситуации с грузовым поездом с высокотоксичными химическими веществами, который сошел с рельсов на границе между штатами Огайо и Пенсильвания в феврале 2023 года.
«Царь границ»
Главой Пограничной службы Трамп видит бывшего директора иммиграционной и таможенной службы, 62-летнего Тома Хомана. Он занимал эту должность во время первого президентского срока Дональда Трампа.
В своих соцсетях избранный президент назвал кандидата будущим «Царем границ»: «Рад объявить, что бывший директор иммиграционной и таможенной службы и ярый сторонник пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации Трампа, отвечая за границы нашей страны (Царь границ), включая в том числе южные и северные границы, а также морскую и авиационную безопасность».
Том Хоман будет отвечать за депортацию нелегальных иностранцев в страну их происхождения, «нет никого лучше него в деле охраны и контроля границ», заявил Трамп.
В своем интервью телеканалу CBS Хоман сказал, что мигрантов могут депортировать вместе с их семьями, когда журналисты спросили его об обещании Трампа провести массовые депортации сразу после вступления в должность главы государства. Но массовой зачистки районов и «строительства концентрационных лагерей не будет», заверил он.
Первая женщина — глава аппарата Белого дома
Назначить главой аппарата Белого дома республиканец впервые в истории США хочет женщину, 67-летнюю Сьюзан Уайлс. Она руководила предвыборной кампанией Дональда Трампа с 2021 года, на двух прошлых кампаниях она тоже была частью команды.
«Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016-го и 2020 года», — заявил избранный глава государства. По его словам, Уайлс поможет ему «сделать Америку великой снова».
Британское издание Byline Times утверждает, будто бы Уайлз связана с российскими олигархами. По сведениям газеты, кандидатуру Уайлз якобы предложил Трампу лоббист, «представляющий родившегося в России олигарха, связанного с президентом России Владимиром Путиным и государственной нефтяной корпорацией «Роснефть».
А в 2017 году американские СМИ писали, что Уайлс и ее муж якобы могут быть замешаны во вмешательстве России в выборы США, но супруги отрицают это. «Я не участвовала и не буду участвовать в чем-то, что навредит кампании, правительству, президенту или стране», — подчеркнула тогда Уайлс.
Илон Маск
Для 53-летнего основателя компаний SpaceX и Tesla Дональд Трамп даже придумал новое ведомство — Департамент эффективности государственного управления.
Аббревиатура организации — DOGE — совпадает с названием криптовалюты, которую поддерживает Илон Маск. Чем активнее Маск участвует в кампании Трампа, тем популярнее становится Dogecoin.
Основатель SpaceX часто обсуждает российско-украинские отношения. Например, он предлагал признать Крым российским, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева», и заявлял о невозможности проигрыша РФ в специальной военной операции. На прошлой неделе Илон Маск прогнозировал, что скоро российско-украинский конфликт закончится, а время для «подстрекателей войны и спекулянтов», по его словам, уже истекло.