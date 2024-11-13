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Ведущий Fox News, внук сбежавшего в США кубинца и один из богатейших людей мира: кого в команду взял Трамп
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Избранный президент США определился с рядом кандидатов на пост глав министерств и ведомств Коллаж: Daily Storm
Власть

Ведущий Fox News, внук сбежавшего в США кубинца и один из богатейших людей мира: кого в команду взял Трамп

Избранный президент США определился с рядом кандидатов на пост глав министерств и ведомств

Коллаж: Daily Storm

Избранный президент США Дональд Трамп определился с рядом кандидатов на пост глав министерств и ведомств. Кандидатов в руководители правительственных учреждений должен будет утвердить Сенат. Рассказываем, кого выбрал республиканец, по сообщениям американских СМИ.

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Отставной офицер спецназа 

Фото: Global Look Press / Ron Sachs
Фото: Global Look Press / Ron Sachs

Трамп предложил члена Палаты представителей от Флориды, республиканца Майка Уолтца на пост советника президента по нацбезопасности. Именно в этом штате находится частная резиденция Дональда Трампа, в которой он проживает вместе с семьей.


Уолтцу 50 лет, он давний сторонник Трампа, офицер спецназа в отставке и ветеран войны в Афганистане. Политик критикует помощь Украине со стороны США. В 2023 году он даже написал статью для Fox News «Эпоха пустых чеков для Украины от Конгресса закончилась».


Уолтц поддерживает желание избранного президента США о скорейшем окончании конфликта на Украине. «Он [Трамп] очень сосредоточен на прекращении [конфликта на Украине], а не на его продолжении и на разработке стратегии, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. Я думаю, что совершенно разумно, что это придет к какому-то дипломатическому урегулированию», — цитирует Майка Уолтца National Public Radio.


А нашу страну политик называет так: «Россия по сути является заправочной станцией с ядерным оружием». Он отмечает, что РФ сейчас продает больше нефти и газа, чем до начала СВО.


Внук сбежавшего в США кубинца

Фото: Global Look Press / Ron Sachs
Фото: Global Look Press / Ron Sachs

На пост госсекретаря США Трамп предлагает 53-летнего сенатора от той же Флориды, еще одного республиканца Марко Рубио.


Политик может стать первым латиноамериканцем на этом посту. Дед Марко Рубио сбежал с Кубы в 1962 году, внук выступает против нормализации американо-кубинских отношений.


В апреле 2024 года сенатор голосовал против выделения помощи в 95 миллиардов долларов Украине. Он призывал Украину прекратить конфликт с Россией, даже если РФ «сохранит за собой часть украинской территории».


«Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что [конфликт] на Украине закончится путем переговоров», — считает Рубио.


Телеведущий Fox News

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Главой Минобороны Трамп хочет назначить 44-летнего телеведущего Fox News Пита Хегсета. У него военное прошлое — Хегсет ветеран Нацгвардии США, он служил в Афганистане, Ираке и на базе Гуантанамо на Кубе.


Дональд Трамп охарактеризовал кандидата так: «Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом во главе [Минобороны США] враги Америки будут предупреждены — наши Вооруженные силы снова станут великими и Америка никогда не отступит». 


Избранный президент отметил, что роль в выборе кандидатуры Хегсета сыграла в том числе его книга «Война против наших воинов». «В книге рассказывается о предательстве левыми наших воинов и о том, как мы должны вернуть нашей армии меритократию, смертоносность, подотчетность и превосходство», — пояснил республиканец.


Сам Хегсет заявлял, что американские СМИ как никто другой постарались больше всех для российской пропаганды. «Владимир Путин никак не выходит из головы у наших СМИ, американских СМИ. Нет, ни одно живое существо, ни одна организация не сделали больше для распространения российской пропаганды и поддержки лидера Владимира Путина, чем наши собственные СМИ», — цитировал в 2022 году телеведущего портал Newsweek.


В том же году ведущий Fox News говорил, что происходящее на Украине очень важно, но меркнет «по сравнению с преступностью, которую он видит на своих улицах, с вызовами, которые он видит в американской культуре и с инфляцией, которую он видит в своем кошельке».


«Обеспечит мир с помощью силы»

Фото: Global Look Press / Doug Mills
Фото: Global Look Press / Doug Mills

На пост директора Центрального разведывательного управления Дональд Трамп выдвинул бывшего главу Нацразведки США, 59-летнего республиканца Джона Рэтклиффа. 


Трамп выразил надежду, что Рэтклифф станет первым политиком в истории США, который занимал обе высшие должности в разведке страны. По словам избранного президента, Джон Рэтклифф будет обеспечивать «мир с помощью силы», он «всегда был борцом за правду и честность с американским народом».


С 2015-го по 2020 год Рэтклифф был конгрессменом от Техаса. Будучи в этой должности, он помогал проводить расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера и неоднократно критиковал расследование о якобы имевшем место участии России в предвыборной кампании Трампа в 2016 году.


В 2023 году Рэтклифф обвинил президента Байдена в пропаганде «социального обеспечения украинских пенсий и поддержки украинского народа».


Экс-глава нацразведки критиковал политику Джо Байдена, называя ее так: «Украина прежде всего, Огайо — в последнюю очередь». Рэтклифф имел в виду, что власти США уделяют мало внимания разрешению ситуации с грузовым поездом с высокотоксичными химическими веществами, который сошел с рельсов на границе между штатами Огайо и Пенсильвания в феврале 2023 года.


«Царь границ»


Главой Пограничной службы Трамп видит бывшего директора иммиграционной и таможенной службы, 62-летнего Тома Хомана. Он занимал эту должность во время первого президентского срока Дональда Трампа.


В своих соцсетях избранный президент назвал кандидата будущим «Царем границ»: «Рад объявить, что бывший директор иммиграционной и таможенной службы и ярый сторонник пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации Трампа, отвечая за границы нашей страны (Царь границ), включая в том числе южные и северные границы, а также морскую и авиационную безопасность».


Том Хоман будет отвечать за депортацию нелегальных иностранцев в страну их происхождения, «нет никого лучше него в деле охраны и контроля границ», заявил Трамп.


В своем интервью телеканалу CBS Хоман сказал, что мигрантов могут депортировать вместе с их семьями, когда журналисты спросили его об обещании Трампа провести массовые депортации сразу после вступления в должность главы государства. Но массовой зачистки районов и «строительства концентрационных лагерей не будет», заверил он.


Первая женщина — глава аппарата Белого дома

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Назначить главой аппарата Белого дома республиканец впервые в истории США хочет женщину, 67-летнюю Сьюзан Уайлс. Она руководила предвыборной кампанией Дональда Трампа с 2021 года, на двух прошлых кампаниях она тоже была частью команды.


«Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016-го и 2020 года», — заявил избранный глава государства. По его словам, Уайлс поможет ему «сделать Америку великой снова».


Британское издание Byline Times утверждает, будто бы Уайлз связана с российскими олигархами. По сведениям газеты, кандидатуру Уайлз якобы предложил Трампу лоббист, «представляющий родившегося в России олигарха, связанного с президентом России Владимиром Путиным и государственной нефтяной корпорацией «Роснефть».


А в 2017 году американские СМИ писали, что Уайлс и ее муж якобы могут быть замешаны во вмешательстве России в выборы США, но супруги отрицают это. «Я не участвовала и не буду участвовать в чем-то, что навредит кампании, правительству, президенту или стране», — подчеркнула тогда Уайлс.


Илон Маск

Фото: Jen Golbeck
Фото: Jen Golbeck

Для 53-летнего основателя компаний SpaceX и Tesla Дональд Трамп даже придумал новое ведомство — Департамент эффективности государственного управления. 


Аббревиатура организации — DOGE — совпадает с названием криптовалюты, которую поддерживает Илон Маск. Чем активнее Маск участвует в кампании Трампа, тем популярнее становится Dogecoin.


Основатель SpaceX часто обсуждает российско-украинские отношения. Например, он предлагал признать Крым российским, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева», и заявлял о невозможности проигрыша РФ в специальной военной операции. На прошлой неделе Илон Маск прогнозировал, что скоро российско-украинский конфликт закончится, а время для «подстрекателей войны и спекулянтов», по его словам, уже истекло.

#сша #пентагон #илон маск #дональд трамп #администрация трампа
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