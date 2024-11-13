Ведущий Fox News, внук сбежавшего в США кубинца и один из богатейших людей мира: кого в команду взял Трамп

Трамп предложил члена Палаты представителей от Флориды, республиканца Майка Уолтца на пост советника президента по нацбезопасности. Именно в этом штате находится частная резиденция Дональда Трампа, в которой он проживает вместе с семьей.





Уолтцу 50 лет, он давний сторонник Трампа, офицер спецназа в отставке и ветеран войны в Афганистане. Политик критикует помощь Украине со стороны США. В 2023 году он даже написал статью для Fox News «Эпоха пустых чеков для Украины от Конгресса закончилась».





Уолтц поддерживает желание избранного президента США о скорейшем окончании конфликта на Украине. «Он [Трамп] очень сосредоточен на прекращении [конфликта на Украине], а не на его продолжении и на разработке стратегии, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. Я думаю, что совершенно разумно, что это придет к какому-то дипломатическому урегулированию», — цитирует Майка Уолтца National Public Radio.





А нашу страну политик называет так: «Россия по сути является заправочной станцией с ядерным оружием». Он отмечает, что РФ сейчас продает больше нефти и газа, чем до начала СВО.





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