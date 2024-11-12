Этнонационализм или особенности политической культуры? Почему в Абхазии начались беспорядки и как они связаны с Россией

В Абхазии со вчерашнего вечера продолжаются массовые беспорядки. Оппозиция выступает против инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие заблокировали главную трассу, ведущую к абхазско-российской границе, и даже пытались ворваться в здание Службы госбезопасности. Протесты — норма политической жизни Абхазии, они происходят стандартно раз в несколько лет, отмечают опрошенные Daily Storm политологи. По их мнению, беспорядки могут быть проявлением этнонационализма, но у Сухума нет альтернативы экономической зависимости от Москвы.





Почему жители Абхазии вышли на улицы?





В конце октября Россия и Абхазия заключили инвестиционное соглашение. По нему российские предприниматели смогут реализовывать в республике инвестиционные проекты в разных сферах, включая туризм. Договор также подразумевает поддержку инвесторов из РФ, включая многолетние налоговые каникулы.





Абхазская оппозиция выступила против соглашения, заявив, что оно разрушит экономический суверенитет республики. В начале ноября оппозиционеры создали в столице республики Сухуме штаб по противодействию заключению этого договора.





Массовые беспорядки начались 11 ноября, после задержания оппозиционных политиков Аслана Гварамии, Омара Смыра, Рамаза Джопуа, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбе и Тенгиза Агрбы.





Протестующие собрались в Сухуме и перекрыли движение на мостах, заблокировали автомобильное сообщение сразу на нескольких дорогах, включая основную трассу, которая ведет к границе России, а также попытались прорваться в здание Службы госбезопасности. Туда, по сообщениям СМИ, доставили задержанных политиков.





Нужно отметить, что Россия оказывает значительную помощь Абхазии: помимо экономического сотрудничества, Москва предоставляла социальные выплаты абхазским учителям, врачам и правоохранителям. С 1 сентября эта финансовая помощь была приостановлена, в Абхазии также заявили, что Россия осенью и зимой будет поставлять республике электроэнергию по коммерческой цене, а не по льготной.





Глава МИД России Сергей Лавров объяснил решение по остановке выплат тем, что Абхазия не соблюдала «баланс обязательств»: «Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают». СМИ писали, что для восстановления соцвыплат от России Абхазия должна ратифицировать ряд соглашений с Москвой, включая инвестиционное.





30 октября инвестиционное соглашение между странами было подписано, и в тот же день вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что Москва окажет финансовую помощь Сухуму в 2025 году на сумму более пяти миллиардов рублей.