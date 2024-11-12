Этнонационализм или особенности политической культуры? Почему в Абхазии начались беспорядки и как они связаны с Россией

В Абхазии со вчерашнего вечера продолжаются массовые беспорядки. Оппозиция выступает против инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие заблокировали главную трассу, ведущую к абхазско-российской границе, и даже пытались ворваться в здание Службы госбезопасности. Протесты — норма политической жизни Абхазии, они происходят стандартно раз в несколько лет, отмечают опрошенные Daily Storm политологи. По их мнению, беспорядки могут быть проявлением этнонационализма, но у Сухума нет альтернативы экономической зависимости от Москвы.
Почему жители Абхазии вышли на улицы?
В конце октября Россия и Абхазия заключили инвестиционное соглашение. По нему российские предприниматели смогут реализовывать в республике инвестиционные проекты в разных сферах, включая туризм. Договор также подразумевает поддержку инвесторов из РФ, включая многолетние налоговые каникулы.
Абхазская оппозиция выступила против соглашения, заявив, что оно разрушит экономический суверенитет республики. В начале ноября оппозиционеры создали в столице республики Сухуме штаб по противодействию заключению этого договора.
Массовые беспорядки начались 11 ноября, после задержания оппозиционных политиков Аслана Гварамии, Омара Смыра, Рамаза Джопуа, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбе и Тенгиза Агрбы.
Протестующие собрались в Сухуме и перекрыли движение на мостах, заблокировали автомобильное сообщение сразу на нескольких дорогах, включая основную трассу, которая ведет к границе России, а также попытались прорваться в здание Службы госбезопасности. Туда, по сообщениям СМИ, доставили задержанных политиков.
Нужно отметить, что Россия оказывает значительную помощь Абхазии: помимо экономического сотрудничества, Москва предоставляла социальные выплаты абхазским учителям, врачам и правоохранителям. С 1 сентября эта финансовая помощь была приостановлена, в Абхазии также заявили, что Россия осенью и зимой будет поставлять республике электроэнергию по коммерческой цене, а не по льготной.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил решение по остановке выплат тем, что Абхазия не соблюдала «баланс обязательств»: «Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают». СМИ писали, что для восстановления соцвыплат от России Абхазия должна ратифицировать ряд соглашений с Москвой, включая инвестиционное.
30 октября инвестиционное соглашение между странами было подписано, и в тот же день вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что Москва окажет финансовую помощь Сухуму в 2025 году на сумму более пяти миллиардов рублей.
Протесты как норма политической жизни
Специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ Александр Кынев пояснил, что бурная политическая жизнь для Абхазии — это норма.
«С интервалом раз в несколько лет стандартно происходит очередная волна протестов», — говорит Кынев.
В Абхазии существуют большие инфраструктурные, социальные и другие проблемы, которые не могут быть решены в современных условиях, отмечает политолог. Когда власть меняется, граждане ждут, что она решит все их проблемы. Этого не происходит — поэтому люди выходят на протесты.
«Всегда возникает ситуация завышенных ожиданий — приходит следующая власть, от нее чего-то ждут, она не может решить проблемы, которые были и, соответственно, начинается следующая волна протестов, которые идут по кругу. Это повторялось уже много-много раз, это циклическая история. Я не думаю, что в ближайшей перспективе могут быть какие-то события, которые бы эту цикличность в случае с Абхазией могли бы разорвать», — поясняет эксперт.
Кынев добавляет, что экономическая зависимость Абхазии от России в современных условиях безальтернативна, других вариантов у властей республики больше нет.
«Классический этнонационализм»
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев говорит, что Абхазия — этнонациональное государство, а протесты в республике — классический этнонационализм.
«Проблема в том, что абхазы и во время абхазской войны были меньшинством в своей стране. Абхазы очень боятся, что у них могут отобрать контроль, боятся возможности ассимиляции, возможности того, что придут неважно чьи деньги, у абхазов все скупят, они останутся там в роли аборигенов», — объясняет политолог.
Но если Россия вкладывается в Абхазию и поддерживает ее, то это должно быть взаимно, убежден Калачев.
«Возникает простой вопрос. Россия платит деньги абхазским пенсионерам, поддерживает Абхазию, признала ее независимость. А что взамен? Например, вернуть собственность тем, кто ее потерял, ведь когда была абхазская война, русские тоже съезжали. Вернули ли им их недвижимость, их квартиры? Вопрос открытый», — приводит он пример.
Абхазия — второе по популярности туристическое направление в России после Турции, напоминает эксперт. Но туристы, которые приезжают в республику, жалуются на архаичность и ветхость инфраструктуры. Превратить Абхазию во всероссийскую здравницу легко, нужно просто дать возможность предпринимателям из России строить там современные курорты, считает Константин Калачев.
По мнению эксперта, абхазы хотят оставить все как есть: получать ренту за счет прекрасной природы и погоды. А россиянам деваться некуда, в том числе из-за популярности и доступности туризма в республике, — они будут приезжать туда на отдых, жить в хоть палатках, хоть в шалашах.
Запрос избирателей накануне выборов абхазского президента в 2025 году — ничего не менять в стране, еще раз подчеркивает Калачев. Жители республики не готовы и не хотят работать официантами или в качестве обслуживающего персонала в больших красивых отелях, построенных чужаками, предполагает он.
«Они уже какой-то образ жизни для себя привычный выбрали и отказываться от этого не хотят. Что победит: прогресс или архаика? Вопрос открытый», — заявляет глава Политической экспертной группы. По его мнению, если оставить в республике все как есть, то она превратится в реликт, где никогда не будет современных, красивых и больших отелей, современной инфраструктуры.
России нужно задуматься, в чем смысл помощи Абхазии, заключает политолог: «Мне кажется, что сейчас имеет смысл России продемонстрировать последовательность действий — то есть, если абхазы остаются на позициях этнонационализма и неготовности к тому, чтобы создать российскому бизнесу не то что преференции, а нормальные условия для работы, — тогда в чем смысл поддержки?»
Закон об иноагентах
Неспокойная политическая жизнь в Абхазии осложняется еще и нерешенным вопросом с принятием закона об иноагентах. Президент республики Аслан Бжания в феврале внес в парламент соответствующий законопроект, который находится на рассмотрении уже несколько месяцев.
В мае аналогичный закон приняли в соседней Грузии. За этим последовала не только острая критика западных партнеров, но и многотысячные уличные протесты.
Инициатива предполагает, что компании и физические лица могут признать выполняющими функции иностранного агента, если они получают деньги или имущество от иностранных источников и участвуют в политической деятельности.
Ряд гражданских активистов Абхазии выступают против закона и опасаются, что его принятие перекроет коммуникацию частично признанного государства с международным сообществом.