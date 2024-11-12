«Не он один»: в Курской области бурно обсуждают увольнение главы Суджанского района из-за нежелания общаться с беженцами

В Шептуховском сельсовете Курской области поделились своим мнением по поводу внезапного увольнения руководителя Суджанского района Александра Богачева. Чиновника сняли за то, что последние месяцы он не был на связи с жителями, а решение об этом было встречено аплодисментами. Однако таких нерадивых чиновников много больше, намекает его коллега Юрий Ткачев. В самые тяжелые моменты они спасали себя, а не народ!
Курск, 12 ноября, концертный зал «Свиридовский». Встреча переселенцев с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным и губернатором региона Алексеем Смирновым.
Кого не пустили, так это прессу, поэтому многие детали общения остались за кадром. За исключением одной: что глава Суджанского района Александр Богачев снят со своего поста. Причем по просьбе общественности.
Незадолго до этого в Курске прошел стихийный митинг, участники которого утверждали, что за три месяца после вторжения ВСУ они не получили ни жилищных сертификатов, ни денежных компенсаций, а на обращения к чиновнику слышали лишь тишину. Он не нашел для них ни минуты.
«Вы знаете, мы не были знакомы, — говорит Daily Storm глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области Юрий Ткачев. — Но были возмущения — и значит, не просто так. Потому что одно, когда об этом говорят единицы, и другое, когда все!»
Хотя как Богачев делали многие, считает мужчина.
«Например, я знаю одного главу, который, вместо того чтобы спасать людей, просто исчез со всех радаров, — вспоминает он. — Жители почти месяц прятались в подвалах, а когда их вывезли военные, этот глава вдруг пришел к ним на встречу. Так они даже разговаривать с ним не стали! Настолько им было обидно».
«Кстати, я его потом видел, — продолжает Юрий Александрович, — и не смог смолчать. Но он бил себя в грудь и кричал: «Да вывозил я людей, вывозил!»
Однако были и другие. Кто думал не о себе.
«Начиная с главы Снагости (Снагостского сельсовета. — Примеч. Daily Storm), которая бегала по домам, чтобы оповестить людей об опасности, и призывала их эвакуироваться, — говорит наш собеседник. — И заканчивая Алексеем Коржовым. Леша спас более 100 человек! Сажал их в свой «Седан» — и партиями! Вывозил. Возвращался, снова вывозил. А я его координировал: что сейчас его ждут вот в таком-то месте, а теперь в таком».
Как признается Ткачев, он вывозил людей и сам...
«Руководил, контролировал. Сажал людей в попутные машины, — говорит мужчина. — Многие звонили, просили топливо. Никакие заправки уже не работали, но у нас был договор с заправкой сельсовета. Так я приехал ночью, налил 400 литров соляры и 200 бензина и всем раздавал. Помогал чем мог, пока не убедился, что все спасены!»
Напомним, что главной целью встречи был вопрос выдачи жилищных сертификатов, потому что большинство беженцев либо живут у родственников, либо снимают квартиры. Но, по словам губернатора, вопрос будет решен.
Сначала сертификаты получат жители ПВР, предупредил он, в первую очередь — многодетные семьи. А затем и все остальные. Об итогах встречи сообщат президенту Владимиру Путину.