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«Не он один»: в Курской области бурно обсуждают увольнение главы Суджанского района из-за нежелания общаться с беженцами
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Отставки чиновника потребовали сами жители Коллаж: Daily Storm
Власть

«Не он один»: в Курской области бурно обсуждают увольнение главы Суджанского района из-за нежелания общаться с беженцами

Отставки чиновника потребовали сами жители

Коллаж: Daily Storm

В Шептуховском сельсовете Курской области поделились своим мнением по поводу внезапного увольнения руководителя Суджанского района Александра Богачева. Чиновника сняли за то, что последние месяцы он не был на связи с жителями, а решение об этом было встречено аплодисментами. Однако таких нерадивых чиновников много больше, намекает его коллега Юрий Ткачев. В самые тяжелые моменты они спасали себя, а не народ!


Курск, 12 ноября, концертный зал «Свиридовский». Встреча переселенцев с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным и губернатором региона Алексеем Смирновым.


Кого не пустили, так это прессу, поэтому многие детали общения остались за кадром. За исключением одной: что глава Суджанского района Александр Богачев снят со своего поста. Причем по просьбе общественности.

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Юрий Ткачёв
Юрий Ткачёв Фото: Вконтакте / Юрий Ткачёв

Незадолго до этого в Курске прошел стихийный митинг, участники которого утверждали, что за три месяца после вторжения ВСУ они не получили ни жилищных сертификатов, ни денежных компенсаций, а на обращения к чиновнику слышали лишь тишину. Он не нашел для них ни минуты.


«Вы знаете, мы не были знакомы, — говорит Daily Storm глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области Юрий Ткачев. — Но были возмущения — и значит, не просто так. Потому что одно, когда об этом говорят единицы, и другое, когда все!»


Хотя как Богачев делали многие, считает мужчина.


«Например, я знаю одного главу, который, вместо того чтобы спасать людей, просто исчез со всех радаров, — вспоминает он. — Жители почти месяц прятались в подвалах, а когда их вывезли военные, этот глава вдруг пришел к ним на встречу. Так они даже разговаривать с ним не стали! Настолько им было обидно».


«Кстати, я его потом видел, — продолжает Юрий Александрович, — и не смог смолчать. Но он бил себя в грудь и кричал: «Да вывозил я людей, вывозил!»


Однако были и другие. Кто думал не о себе.

Скриншот: Вконтакте / Шептуховский сельсовет
Скриншот: Вконтакте / Шептуховский сельсовет

«Начиная с главы Снагости (Снагостского сельсовета. — Примеч. Daily Storm), которая бегала по домам, чтобы оповестить людей об опасности, и призывала их эвакуироваться, — говорит наш собеседник. — И заканчивая Алексеем Коржовым. Леша спас более 100 человек! Сажал их в свой «Седан» — и партиями! Вывозил. Возвращался, снова вывозил. А я его координировал: что сейчас его ждут вот в таком-то месте, а теперь в таком».


Как признается Ткачев, он вывозил людей и сам...


«Руководил, контролировал. Сажал людей в попутные машины, — говорит мужчина. — Многие звонили, просили топливо. Никакие заправки уже не работали, но у нас был договор с заправкой сельсовета. Так я приехал ночью, налил 400 литров соляры и 200 бензина и всем раздавал. Помогал чем мог, пока не убедился, что все спасены!»


Напомним, что главной целью встречи был вопрос выдачи жилищных сертификатов, потому что большинство беженцев либо живут у родственников, либо снимают квартиры. Но, по словам губернатора, вопрос будет решен.


Сначала сертификаты получат жители ПВР, предупредил он, в первую очередь многодетные семьи. А затем и все остальные. Об итогах встречи сообщат президенту Владимиру Путину.

#курская область #сво #переселенцы #суджа #пвр #юрий ткачев #александр богачев
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