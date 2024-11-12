«Не он один»: в Курской области бурно обсуждают увольнение главы Суджанского района из-за нежелания общаться с беженцами

Незадолго до этого в Курске прошел стихийный митинг, участники которого утверждали, что за три месяца после вторжения ВСУ они не получили ни жилищных сертификатов, ни денежных компенсаций, а на обращения к чиновнику слышали лишь тишину. Он не нашел для них ни минуты.





«Вы знаете, мы не были знакомы, — говорит Daily Storm глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области Юрий Ткачев. — Но были возмущения — и значит, не просто так. Потому что одно, когда об этом говорят единицы, и другое, когда все!»





Хотя как Богачев делали многие, считает мужчина.





«Например, я знаю одного главу, который, вместо того чтобы спасать людей, просто исчез со всех радаров, — вспоминает он. — Жители почти месяц прятались в подвалах, а когда их вывезли военные, этот глава вдруг пришел к ним на встречу. Так они даже разговаривать с ним не стали! Настолько им было обидно».





«Кстати, я его потом видел, — продолжает Юрий Александрович, — и не смог смолчать. Но он бил себя в грудь и кричал: «Да вывозил я людей, вывозил!»





Однако были и другие. Кто думал не о себе.