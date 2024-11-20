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«У нас в России все может быть». Лидер «Гражданской силы» Кирилл Быканин надеется на отмену требования Минюста ликвидировать его партию
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Политик не против рассмотреть вариант слияния с другими организациями Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Власть

«У нас в России все может быть». Лидер «Гражданской силы» Кирилл Быканин надеется на отмену требования Минюста ликвидировать его партию

Политик не против рассмотреть вариант слияния с другими организациями

Коллаж: Daily Storm

Минюст подал иск в Верховный суд РФ с требованием о ликвидации партии «Гражданская сила». Ее председатель Кирилл Быканин в беседе с Daily Storm признался, что вряд ли сможет выиграть дело и сохранить партию, несмотря на все старания. Тем не менее Быканин верит в русское «авось» и надеется, что иск отменят. Также политик не исключил попыток спасти «Гражданскую силу» через объединение с другими силами.


По данным СМИ, партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы федерального уровня и практически не участвовала в региональных кампаниях. По закону такие пассивные объединения подлежат ликвидации. Однако, по словам Быканина, все эти годы его команда не стояла на месте.


«Каждый год в единый день голосования мы выдвигались и где-то получали мандаты, участвовали и в выборах высших должностных лиц в разных регионах. В ЕДГ 2024 года взяли три мандата, пускай и на поселковом уровне. Мы пытались, но, к сожалению, не нашли того человека, который мог бы представлять партию где-то в регионе», перечислил Daily Storm политик.


По его словам, в партии всегда старались вовремя сдавать всю необходимую отчетность. Но Быканин вынужден признать, что объективно закон на стороне Минюста.


«Я не знаю, какие я должен найти аргументы против ликвидации. Я почти 10 лет у руля. Представляя партию, я не смог подтвердить свой профессионализм, наверное, после выборов 2016 года в Госдуме. Для меня это большая потеря, но смиряться не собираюсь», констатировал председатель партии.


Поскольку дата судебного заседания еще не назначена, лидер «Гражданской силы» надеется, что есть шанс уладить все без разбирательств.


«Наверняка будет какое-то предварительное слушание и консультации. Подъедем, пообщаемся, узнаем. Есть исковое заявление, а чем черт не шутит, его возьмут и отзовут. Может такое быть? Да у нас в России все может быть. Но если приняли решение, и оно окончательное, значит, будем искать свое предназначение где-то в другом месте», заявил Быканин.


Политик также не исключает и варианта с объединением или слиянием с другими политическими партиями, чтобы избежать ликвидации «Гражданской силы».


«Пока таких планов нет, но думаю, что в течение недели что-нибудь сообразим. Стоять на месте мы не привыкли, будем пытаться», ответил на вопрос Daily Storm председатель.


«Гражданская сила» была создана в марте 2007 года на базе партии «Свободная Россия». Ее создателями были юрист и знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский и бизнесмен Александр Рявкин. В 2007 году после самороспуска «Гражданская сила» стала частью новой партии «Правое дело», однако в 2012-м была вновь зарегистрирована во главе с Рявкиным и Барщевским. 


В 2014 году Рявкин сложил полномочия и уступил кресло председателя директору строительной компании ООО НПФ «ЕвроСтрой» Олегу Сидорову. После неудачной попытки Сидорова объединить партию с «Коммунистической партией социальной справедливости» (КПСС) Андрея Богданова и последовавшего переворота новым лидером стал юрист Кирилл Быканин.

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#минюст #партия #ликвидация #гражданская сила
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