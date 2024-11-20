«У нас в России все может быть». Лидер «Гражданской силы» Кирилл Быканин надеется на отмену требования Минюста ликвидировать его партию

Минюст подал иск в Верховный суд РФ с требованием о ликвидации партии «Гражданская сила». Ее председатель Кирилл Быканин в беседе с Daily Storm признался, что вряд ли сможет выиграть дело и сохранить партию, несмотря на все старания. Тем не менее Быканин верит в русское «авось» и надеется, что иск отменят. Также политик не исключил попыток спасти «Гражданскую силу» через объединение с другими силами.





По данным СМИ, партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы федерального уровня и практически не участвовала в региональных кампаниях. По закону такие пассивные объединения подлежат ликвидации. Однако, по словам Быканина, все эти годы его команда не стояла на месте.





«Каждый год в единый день голосования мы выдвигались и где-то получали мандаты, участвовали и в выборах высших должностных лиц в разных регионах. В ЕДГ 2024 года взяли три мандата, пускай и на поселковом уровне. Мы пытались, но, к сожалению, не нашли того человека, который мог бы представлять партию где-то в регионе», — перечислил Daily Storm политик.





По его словам, в партии всегда старались вовремя сдавать всю необходимую отчетность. Но Быканин вынужден признать, что объективно закон на стороне Минюста.





«Я не знаю, какие я должен найти аргументы против ликвидации. Я почти 10 лет у руля. Представляя партию, я не смог подтвердить свой профессионализм, наверное, после выборов 2016 года в Госдуме. Для меня это большая потеря, но смиряться не собираюсь», — констатировал председатель партии.





Поскольку дата судебного заседания еще не назначена, лидер «Гражданской силы» надеется, что есть шанс уладить все без разбирательств.





«Наверняка будет какое-то предварительное слушание и консультации. Подъедем, пообщаемся, узнаем. Есть исковое заявление, а чем черт не шутит, его возьмут и отзовут. Может такое быть? Да у нас в России все может быть. Но если приняли решение, и оно окончательное, значит, будем искать свое предназначение где-то в другом месте», — заявил Быканин.





Политик также не исключает и варианта с объединением или слиянием с другими политическими партиями, чтобы избежать ликвидации «Гражданской силы».





«Пока таких планов нет, но думаю, что в течение недели что-нибудь сообразим. Стоять на месте мы не привыкли, будем пытаться», — ответил на вопрос Daily Storm председатель.





«Гражданская сила» была создана в марте 2007 года на базе партии «Свободная Россия». Ее создателями были юрист и знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский и бизнесмен Александр Рявкин. В 2007 году после самороспуска «Гражданская сила» стала частью новой партии «Правое дело», однако в 2012-м была вновь зарегистрирована во главе с Рявкиным и Барщевским.





В 2014 году Рявкин сложил полномочия и уступил кресло председателя директору строительной компании ООО НПФ «ЕвроСтрой» Олегу Сидорову. После неудачной попытки Сидорова объединить партию с «Коммунистической партией социальной справедливости» (КПСС) Андрея Богданова и последовавшего переворота новым лидером стал юрист Кирилл Быканин.