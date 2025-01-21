«Путешествие в Рождество»: общение с Дедом Морозом в Южном Бутове

Площадка фестиваля располагалась на улице Адмирала Руднева. Зрителей ждали новогодняя почта, мастер-классы по кулинарии, сценические программы и живое общение с Дедом Морозом и Снегурочкой.





Поклонники активного отдыха могли посетить ледовые шоу с лучшими фигуристами России, хоккейные матчи и тренировки, а любители музыки — веселые концерты. Кто замерз, согревался чаем с плюшками.





Гости площадки также могли принять участие в проекте «Добрая елка», который направлен на помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь же можно было побить спортивный рекорд дня, который определяли сразу в восьми номинациях, и попробовать приготовить что-нибудь вкусненькое.





Что еще ждало гостей фестиваля «Путешествие в Рождество», можно узнать на официальном сайте.