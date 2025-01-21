Главного психиатра ВСУ задержали по подозрению в коррупции

Главный психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержан по подозрению в коррупции, сообщает Служба безопасности Украины.





По данным ведомства, задержанный также является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.





В период с 2022-го по 2024 год этот чиновник приобрел необоснованные активы на более чем один миллион долларов, следует из сообщения спецслужбы. В декларации подозреваемого это имущество не отражено, его он оформил на жену, дочь, сыновей и посторонних лиц.





Психиатр купил частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну — в Одессе, а также четыре автомобиля марки BMW последних моделей.





Уточняется, что его подозревают по статьям о «незаконном обогащении» и «декларировании недостоверной информации». В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения и наложат арест на его активы.





По данным спецслужбы, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Имя чиновника не называют. Издание «Украинская правда» сообщает, что речь идет об Олеге Друзе.