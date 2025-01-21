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Главного психиатра ВСУ задержали по подозрению в коррупции
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По данным СБУ, за два года он обогатился на миллион долларов undefined
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Главного психиатра ВСУ задержали по подозрению в коррупции

По данным СБУ, за два года он обогатился на миллион долларов

Главный психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержан по подозрению в коррупции, сообщает Служба безопасности Украины.


По данным ведомства, задержанный также является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. 


В период с 2022-го по 2024 год этот чиновник приобрел необоснованные активы на более чем один миллион долларов, следует из сообщения спецслужбы. В декларации подозреваемого это имущество не отражено, его он оформил на жену, дочь, сыновей и посторонних лиц.


Психиатр купил частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну — в Одессе, а также четыре автомобиля марки BMW последних моделей.


Уточняется, что его подозревают по статьям о «незаконном обогащении» и «декларировании недостоверной информации». В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения и наложат арест на его активы.


По данным спецслужбы, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Имя чиновника не называют. Издание «Украинская правда» сообщает, что речь идет об Олеге Друзе.

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#коррупция #задержание #всу
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