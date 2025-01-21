Новости
Новости 18+
St
Выбросы мазута впервые обнаружили на берегу Азовского моря на Кубани
18+
Специалисты расширили зону мониторинга пляжей undefined
Новости

Выбросы мазута впервые обнаружили на берегу Азовского моря на Кубани

Специалисты расширили зону мониторинга пляжей

Выбросы мазута после крушения танкеров зафиксировали на берегу Азовского моря в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе Кубани.


Уточняется, что небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами, обнаружили 20 января на берегу в районе урочища Кучугуры в Славянском районе.


По данным оперштаба, на побережье Азовского моря убрали шесть километров береговой полосы, где собрали 150 килограммов загрязненного грунта.


Территорию, на которой зафиксировали выбросы мазута, включили в постоянный мониторинг. Таким образом общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае составляет 265 километров.


В оперштабе добавили, что павших морских птиц, рыб и животных на берегу Азовского моря не обнаружили.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#азовское море #краснодарский край #разлив мазута
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...