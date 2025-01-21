Выбросы мазута впервые обнаружили на берегу Азовского моря на Кубани

Выбросы мазута после крушения танкеров зафиксировали на берегу Азовского моря в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе Кубани.





Уточняется, что небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами, обнаружили 20 января на берегу в районе урочища Кучугуры в Славянском районе.





По данным оперштаба, на побережье Азовского моря убрали шесть километров береговой полосы, где собрали 150 килограммов загрязненного грунта.





Территорию, на которой зафиксировали выбросы мазута, включили в постоянный мониторинг. Таким образом общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае составляет 265 километров.





В оперштабе добавили, что павших морских птиц, рыб и животных на берегу Азовского моря не обнаружили.