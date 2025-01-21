Новости
Новости 18+
St
Трамп возвращает в США смертную казнь на федеральном уровне
18+
Все штаты должны быть обеспечены достаточным количеством препарата для смертельных инъекций undefined
Новости

Трамп возвращает в США смертную казнь на федеральном уровне

Все штаты должны быть обеспечены достаточным количеством препарата для смертельных инъекций

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.


Также американский лидер распорядился обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.


В указе уточняется, что политика США заключается в том, чтобы законы, разрешающие смертную казнь, уважались и полностью соблюдались, а также в том, чтобы противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон, препятствуя смертным приговорам и предотвращая их исполнение.


Генеральный прокурор Соединенных Штатов должен в соответствии с законодательством добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство сотрудника правоохранительных органов, а также за тяжкие преступления, совершенные нелегальными мигрантами.


В июле 2021 года тогдашний министр юстиции Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, напоминает ТАСС. На уровне юрисдикции ряда американских штатов высшая мера наказания продолжала применяться.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #смертная казнь #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...