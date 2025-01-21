Трамп возвращает в США смертную казнь на федеральном уровне

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.





Также американский лидер распорядился обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.





В указе уточняется, что политика США заключается в том, чтобы законы, разрешающие смертную казнь, уважались и полностью соблюдались, а также в том, чтобы противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон, препятствуя смертным приговорам и предотвращая их исполнение.





Генеральный прокурор Соединенных Штатов должен в соответствии с законодательством добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство сотрудника правоохранительных органов, а также за тяжкие преступления, совершенные нелегальными мигрантами.





В июле 2021 года тогдашний министр юстиции Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, напоминает ТАСС. На уровне юрисдикции ряда американских штатов высшая мера наказания продолжала применяться.