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В Москве 17-летних юношей начали автоматически ставить на воинский учет
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Молодым людям не придется самостоятельно посещать военкомат undefined
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В Москве 17-летних юношей начали автоматически ставить на воинский учет

Молодым людям не придется самостоятельно посещать военкомат

Молодым москвичам, которым в 2025 году исполняется 17 лет, автоматически придет рассылка о первоначальной постановке на воинский учет, сообщил агентству «Москва» военный комиссар столицы Максим Локтев.


Уведомления в личном кабинете на mos.ru и SMS будут приходить с 1 января по 31 марта, уточнил Локтев. Таким же образом будут оповещены и родители юношей.


Это значит, что посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится, пояснил военный комиссар Москвы. Кроме того, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, также будет направлено в личный кабинет пользователя mos.ru.


Локтев отметил, что получение уведомления не означает присвоение категории годности, изменения в параметрах отсрочки от службы или срочный призыв в армию.


При достижении 18 лет москвичей будут вызывать в Единый пункт призыва для уточнения документов воинского учета, определения права на отсрочку, в том числе на период обучения, определения категории годности, учета особенностей здоровья и других процедур.

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#москва #военкомат #военный учет
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