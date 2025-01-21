Нацистское приветствие или маркетинговый ход? Разбираем жест Маска на инаугурации Трампа вместе с психиатром

Миллиардер ранее не раз рассказывал, что у него синдром Аспергера — расстройство аутистического спектра. При таком психическом расстройстве могут быть трудности с общением и социализацией, а также проблемы в понимании мимики, жестов и интонаций голоса.





Но Маск использует такие жесты, скорее, не из-за своего диагноза, а для самопиара, считает врач-психиатр Александр Федорович.





«Я уверен, что все эти движения, как его речи, так и жестикуляции, направлены исключительно на то, чтобы привлекать к себе внимание. На мой взгляд, это совершенно характерный механизм для паблисити, то есть для людей, которым внешняя оболочка, презентация очень важны», — говорит эксперт.





Связывать движения Маска с его синдромом или рассуждать, что его выступление было под воздействием запрещенных веществ — это все равно, что фантазировать, потому что правды об этом мы не знаем, добавляет Федорович.





«В любом случае, это человек очень специфический, эпатажный, как в принципе любому политику это свойство характерно», — объясняет психиатр.





По его мнению, действия Маска «совершенно нормальные» и вписываются в «совокупность движений, которые должны сопровождать успешного политика на его пути на Олимп».





В пример психиатр приводит Дональда Трампа, в команде которого работает Илон Маск. Трамп заверял, что за 24 часа закроет конфликт на Украине — это тоже политическая тема и маркетинговый ход, поясняет Федорович.





«Поэтому я склоняюсь к тому, что Маск, как человек, который из очень среднего класса поднялся до таких высот — для него все, что касается самопрезентации, на мой взгляд, очень важно. Поэтому он может допускать для себя разные жесты, говорить, что будет общаться с Путиным, с Си Цзиньпином, еще что-то. То есть он играет в такого большого человека», — заключил эксперт.