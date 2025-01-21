Нацистское приветствие или маркетинговый ход? Разбираем жест Маска на инаугурации Трампа вместе с психиатром

Интернет гадает, что означает похожее на нацистское приветствие движение миллиардера Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа. Ранее бизнесмен рассказывал, что страдает синдромом Аспергера, при котором могут быть трудности при общении, а также в понимании жестов. Но Маск использует такие жесты, скорее, не из-за своего психического расстройства, а для самопиара, считает врач-психиатр Александр Федорович.
Сам Илон Маск в соцсетях сетует, что на него напали демократы из-за того, что он перешел из их лагеря в республиканский. Он пишет, что ему так надоела «атака «у них все Гитлеры».
Миллиардер ранее не раз рассказывал, что у него синдром Аспергера — расстройство аутистического спектра. При таком психическом расстройстве могут быть трудности с общением и социализацией, а также проблемы в понимании мимики, жестов и интонаций голоса.
Но Маск использует такие жесты, скорее, не из-за своего диагноза, а для самопиара, считает врач-психиатр Александр Федорович.
«Я уверен, что все эти движения, как его речи, так и жестикуляции, направлены исключительно на то, чтобы привлекать к себе внимание. На мой взгляд, это совершенно характерный механизм для паблисити, то есть для людей, которым внешняя оболочка, презентация очень важны», — говорит эксперт.
Связывать движения Маска с его синдромом или рассуждать, что его выступление было под воздействием запрещенных веществ — это все равно, что фантазировать, потому что правды об этом мы не знаем, добавляет Федорович.
«В любом случае, это человек очень специфический, эпатажный, как в принципе любому политику это свойство характерно», — объясняет психиатр.
По его мнению, действия Маска «совершенно нормальные» и вписываются в «совокупность движений, которые должны сопровождать успешного политика на его пути на Олимп».
В пример психиатр приводит Дональда Трампа, в команде которого работает Илон Маск. Трамп заверял, что за 24 часа закроет конфликт на Украине — это тоже политическая тема и маркетинговый ход, поясняет Федорович.
«Поэтому я склоняюсь к тому, что Маск, как человек, который из очень среднего класса поднялся до таких высот — для него все, что касается самопрезентации, на мой взгляд, очень важно. Поэтому он может допускать для себя разные жесты, говорить, что будет общаться с Путиным, с Си Цзиньпином, еще что-то. То есть он играет в такого большого человека», — заключил эксперт.