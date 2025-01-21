До 66 выросло число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу в Турции выросло до 66 человек, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на главу МВД Али Ерликая.





Число пострадавших также выросло, добавил министр. По его данным, ранения получили 51 человек. Ранее Ерликая сообщал о 10 погибших и 32 пострадавших.





Министр заявил, что пожарные оперативно работали на месте происшествия. Тушение можно было проводить только со стороны фасада и боковой части здания, так как задняя часть гостиницы выходила на горный склон, добавил Ерликая.





Глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что у гостиницы есть сертификат пожарной безопасности, пишет ТАСС. По словам министра, никаких недочетов в обеспечении норм пожарной безопасности на данный момент не выявлено.





Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в 12-этажном деревянном отеле и быстро охватил все здание. Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что причину пожара пока не выяснили. Власти начали расследование.