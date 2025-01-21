Минцифры: Утечка данных «Ростелекома» произошла из-за хакерской атаки

На инфраструктуру подрядчика «Ростелекома» совершили хакерскую атаку, из-за чего произошла утечка данных, сообщили в пресс-службе Минцифры.





Все данные портала «Госуслуги» находятся под надежной защитой, заявили в ведомстве. Утечке не подверглись и чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика.





Ведомство и «Ростелеком» начали работать над усилением защиты подрядчика. Кроме того, начато подробное расследование кражи данных.





Ранее сообщалось, что хакеры выкачали базы сайтов «Ростелекома» company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Первый — портал о деятельности компании, где публикуются ее вакансии и финансовая отчетность, второй — портал закупок, уточняет РБК. В «Ростелекоме» заявили изданию, что компания уже приняла меры по устранению выявленных угроз.