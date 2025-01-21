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Минцифры: Утечка данных «Ростелекома» произошла из-за хакерской атаки
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В ведомстве заявили, что данные «Госуслуг» не были затронуты undefined
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Минцифры: Утечка данных «Ростелекома» произошла из-за хакерской атаки

В ведомстве заявили, что данные «Госуслуг» не были затронуты

На инфраструктуру подрядчика «Ростелекома» совершили хакерскую атаку, из-за чего произошла утечка данных, сообщили в пресс-службе Минцифры.


Все данные портала «Госуслуги» находятся под надежной защитой, заявили в ведомстве. Утечке не подверглись и чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика.


Ведомство и «Ростелеком» начали работать над усилением защиты подрядчика. Кроме того, начато подробное расследование кражи данных.


Ранее сообщалось, что хакеры выкачали базы сайтов «Ростелекома» company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Первый — портал о деятельности компании, где публикуются ее вакансии и финансовая отчетность, второй — портал закупок, уточняет РБК. В «Ростелекоме» заявили изданию, что компания уже приняла меры по устранению выявленных угроз.

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#утечка данных #ростелеком #минцифры #хакерские атаки
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