Врио губернатора Хинштейн: Эвакуировать тела убитых ВСУ мирных жителей курского села пока невозможно

Несмотря на освобождение села Русское Поречное Суджанского района российскими военными, эвакуировать тела убитых и замученных ВСУ мирных жителей пока невозможно, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.





Тела погибших будут вывезены из села, как только это позволит сделать обстановка на линии боевого соприкосновения, добавил Хинштейн.





Глава региона уточнил, что преимущественно среди них были пожилые люди. По словам Хинштейна, украинские военные «связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах». Врио губернатора назвал произошедшее геноцидом и преступлением против человечности.





Главное военное следственное управление Следственного комитета России уже возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте, повлекшем смерть. Хинштейн заявил, что правительство Курской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в процессе организации похорон.