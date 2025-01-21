Не приветствие нацистов, а «выход за шаблоны социального поведения»: главный военный раввин России оценил жест Маска

Раввин вспомнил, как ранее давал комментарий по поводу похожего случая в футболе.





«Какой-то футболист тоже, как это называется, «кинул зигу», тоже в свое время я давал по этому поводу комментарий. Он, предполагая его интеллектуальную ограниченность, мог такое себе позволить. Но это, наверное, действительно было с каким-то двойным смыслом», — рассказал он.





Случай же с Илоном Маском был не приветствием нацистов, а «выходом за шаблоны социального поведения ввиду избытка чувств», предположил Гуревич.





«Маск достаточно эксцентричен и, я так понимаю, в порыве определенного переизбытка чувств, тем более на событии, в общем-то, XXI века — повторной инаугурации Дональда Трампа — это произошло», — считает раввин.





Аарон Гуревич призвал сделать определенную скидку на историчность этого события и на особый эмоциональный фон всех высказываний, действий и жестов миллиардера.





«Усмотреть здесь что-то такое, да еще и отсылку на нацистские приветствия довольно сложно, тем паче Маск не был замечен прежде в подобном», — напомнил он.