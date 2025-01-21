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Не приветствие нацистов, а «выход за шаблоны социального поведения»: главный военный раввин России оценил жест Маска
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Миллиардер достаточно эксцентричен, отметил Аарон Гуревич Аарон Гуревич
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Не приветствие нацистов, а «выход за шаблоны социального поведения»: главный военный раввин России оценил жест Маска

Миллиардер достаточно эксцентричен, отметил Аарон Гуревич

Аарон Гуревич Фото: jewishfund.ru

В Сети обсуждают жест предпринимателя Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа. Движения миллиардера сравнивают с нацистским приветствием. А сам он в ответ заявляет, что ему надоела атака демократов на республиканцев под названием «у них все Гитлеры». Жест Маска в беседе с Daily Storm оценил главный военный раввин России Аарон Гуревич.

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Раввин вспомнил, как ранее давал комментарий по поводу похожего случая в футболе.


«Какой-то футболист тоже, как это называется, «кинул зигу», тоже в свое время я давал по этому поводу комментарий. Он, предполагая его интеллектуальную ограниченность, мог такое себе позволить. Но это, наверное, действительно было с каким-то двойным смыслом», — рассказал он.


Случай же с Илоном Маском был не приветствием нацистов, а «выходом за шаблоны социального поведения ввиду избытка чувств», предположил Гуревич.


«Маск достаточно эксцентричен и, я так понимаю, в порыве определенного переизбытка чувств, тем более на событии, в общем-то, XXI века — повторной инаугурации Дональда Трампа — это произошло», — считает раввин.


Аарон Гуревич призвал сделать определенную скидку на историчность этого события и на особый эмоциональный фон всех высказываний, действий и жестов миллиардера.


«Усмотреть здесь что-то такое, да еще и отсылку на нацистские приветствия довольно сложно, тем паче Маск не был замечен прежде в подобном», — напомнил он.

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