Bloomberg: На Трампа подали в суд в первый день президентства

Президент США Дональд Трамп и его администрация стали ответчиками минимум по трем судебным искам, поданным в первый же день после его инаугурации, сообщает агентство Bloomberg.





Национальный профсоюз казначейских служащих (National Treasury Employees Union), представляющий интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов, подал иск поздним вечером 20 января. Агентство уточняет, что он связан с подписанным Трампом указом, упрощающим процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих.





Как утверждают истцы, действия президента противоречат намерениям законодателей, поскольку Конгресс США установил «права на надлежащую правовую процедуру» для федеральных кадровых служащих.





Другой иск был подан Американским союзом защиты гражданских свобод, Фондом правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), State Democracy Defenders Fund и Азиатским юридическим советом от имени организаций, поддерживающих иммигрантов.





Они пожаловались на указ Трампа, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения. Из документа следует, что его больше не могут получать дети мигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах временно или нелегально.





Также иск подала юридическая фирма National Security Counselors. В документе утверждается, что создание Департамента эффективности правительства США (DOGE), который возглавляют предприниматель Илон Маск и республиканец Вивек Рамасвами, нарушает закон США 1972 года, требующий проверки конфликта интересов, идеологического баланса и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом.