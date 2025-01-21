Зеленский: ЕС могут не допустить к переговорам по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что Евросоюз «вообще сядет за стол переговоров» о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления на международном экономическом форуме в Давосе. Видео выступления Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский добавил, что Европе необходимо «научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать» ее. Также президент Украины призвал страны ЕС быть готовыми тратить на безопасность и оборону столько, сколько «действительно необходимо».





По мнению Зеленского, в США не волнуются, останется ли Европа их партнером, так как в Штатах «не верят, что Европа может принести США что-то действительно веское».





Кроме того, президент Украины в своем выступлении затронул вопрос условий переговоров об урегулировании. По словам Зеленского, Россия потребует сокращения украинской армии в пять раз и гарантий отсутствия Украины в НАТО. Украинский лидер заявил, что Киев не согласится на сокращение армии, которая сейчас насчитывает 800 тысяч военных.